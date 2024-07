La Mazda MX-5 Miata fête ses 35 ans cette année, et le constructeur prévoit de célébrer cette étape importante avec une variante spéciale. Shigeki Saito, responsable du programme Miata, a confirmé lors du Karuizawa Meeting 2024 à la fin du mois de mai que le constructeur construirait un modèle 35th Anniversary Edition.

Cependant, contrairement à la voiture 30th Anniversary Edition, Mazda ne limitera pas la production à un nombre spécifique d'unités de MX-5. Au lieu de cela, selon Saito, Mazda proposera le modèle 35th AE pendant un temps donné, et toute personne qui commandera la variante lorsqu'elle sera disponible en recevra une, mais il n'est pas clair si cela concerne tous les marchés ou seulement le Japon.

À quoi les clients peuvent-ils s'attendre ? Le modèle sera probablement équipé de sièges Recaro, de jantes spéciales, de freins améliorés, d'une suspension révisée et d'autres modifications. Nous pensons que la voiture sera équipée du même moteur quatre cylindres de 2,0 litres de 181 chevaux. Elle portera également une couleur spéciale qui pourrait être le vert. Saito a laissé entendre qu'il faudrait un stylo en or pour signer la nouvelle variante, mais nous devrons attendre pour le savoir. Le modèle AE précédent portait la couleur Racing Orange et avait des accents intérieurs orange.

Mazda a limité le modèle 2019 30th Anniversary Edition à seulement 3 000 unités dans le monde. Ce modèle était proposé à plus de 32 000 euros, mais la 35e édition pourrait coûter plus de 35 000 euros lorsqu'elle sera mise en vente, ce qui devrait se faire dans le courant de l'année.

Motor1 a contacté Mazda pour confirmer les propos de Saito, qu'il a tenu à 48:50 dans la vidéo ci-dessus. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si nous avons des nouvelles.