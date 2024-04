La berline électrique SU7 n'était qu'un début pour Xiaomi. Selon plusieurs analystes chinois, le géant du smartphone pourrait présenter son deuxième modèle dès cette année. Il s'agirait d'un SUV qui, comme la SU7, aurait Tesla (plus précisément le Model Y) dans le collimateur, tant en termes de positionnement que de performances.

Xiaomi aimerait donc battre le fer tant qu'il est chaud et pénétrer davantage le riche segment des SUV pour défier la concurrence sur le marché national, en attendant de préparer l'assaut sur le marché mondial.

Le grand pas

En soi, Xiaomi a quelque peu brisé le moule en présentant une berline sous le nom de SU7. En effet, la plupart des constructeurs chinois sont entrés sur le marché avec un SUV ou un crossover.

Xiaomi SU7

Parmi eux, on trouve Nio et Li Auto, qui disposent d'une gamme assez complète à cet égard. Cependant, selon Blue Whale Finance, Xiaomi y travaille et pourrait être prêt à lancer son premier SUV dès les prochains mois, bien que ses spécifications restent inconnues pour le moment.

L'école de Tesla

Il faut dire que Lei Jun, fondateur, président et CEO de Xiaomi, est un fervent défenseur des berlines. Dans une vidéo publiée sur Weibo, il explique que les berlines permettent une meilleure expérience de conduite que les SUV et que le potentiel de ce segment est très important, en particulier parmi les véhicules électriques.

Incidemment, Jun pourrait avoir été " influencé " par le choix d'Elon Musk de présenter la Model 3. À cet égard, un post de 2013 - supprimé par la suite - sur le site officiel de Xiaomi indiquait que Lei avait rendu visite à Elon Musk à plusieurs reprises.

"Je suis allé aux États-Unis deux fois cette année et j'ai rencontré Elon Musk à chaque fois. Ce type est tellement incroyable que c'est presque 'contre-intuitif'", peut-on lire dans le message.

Alors, quand pourrons nous apercevoir ce nouveau modèle pour la première en Chine ? En Europe et sur le territoire français ?