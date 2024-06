Ces derniers mois, les tout nouveaux modèles Aceman, Countryman et la trois portes ont dominé l'actualité de Mini. Mais qu'en est-il de l'actuelle cinq portes ? Ce que l'on disait déjà se confirme : son successeur n'est qu'un très gros lifting du modèle actuel.

Mini suit ainsi d'une certaine manière le modèle de la nouvelle série 1 de BMW, qui n'est pas non plus un véhicule entièrement nouveau. Avec une longueur de 4.036 mm, une largeur de 1.744 mm et une hauteur de 1.464 mm, les dimensions de la carrosserie de la future Mini 5 portes sont presque identiques à celles de son prédécesseur.

Par rapport à la nouvelle Mini Cooper 3 portes, l'empattement est plus grand de 72 mm et la carrosserie plus longue de 172 mm. Des données qui profitent aux occupants en termes de confort et d'espace. L'arrière offre un espace confortable pour trois passagers grâce à un habitacle sensiblement plus large. Les sièges arrière rabattables 60/40 permettent d'augmenter le volume du coffre. Le coffre passe alors de 275 litres à 925 litres.

La partie avant au design réduit rappelle la nouvelle Mini Cooper. Dans la nouvelle génération, elle est également marquée par des phares ronds. Avec la calandre octogonale, ils forment le visage caractéristique de la Mini. Les phares à LED de série accentuent l'impact visuel grâce à des éléments de feux diurnes réglables individuellement. Les signatures lumineuses optionnelles renforcent le caractère de chaque véhicule grâce à trois options.

Mini Cooper 3 portes et 5 portes (2024)

Avant même de prendre la route, la voiture interagit avec le conducteur grâce à une animation "Welcome" et "Goodbye" spécialement orchestrée. Les rétroviseurs extérieurs redessinés sont également remarquables, tandis que les poignées de porte en forme d'étrier font référence à l'ancienne plate-forme. Sur la nouvelle Mini Cooper 3 portes, ce sont des poignées de porte rabattables qui sont utilisées. La nouvelle esthétique se poursuit dans la vue arrière avec ses feux arrière intégrés à fleur. Les clusters de LED orientés verticalement citent les feux classiques de la Mini et peuvent être commutés selon différents réglages, tout comme les phares avant.

Le véhicule peut être personnalisé grâce à quatre finitions extérieures différentes. De série, la finition Essential souligne l'aspect général réduit à l'essentiel et met en valeur certains éléments fonctionnels comme le logo dans la teinte Vibrant Silver. À partir du Classic Trim, le toit en noir ou blanc ainsi que le Multitone. Le toit peut être choisi avec son dégradé de couleurs unique.

Mini Cooper S cinq portes (2020) vs. Mini Cooper cinq portes (2024)

Dans le Favoured Trim, aussi bien le cadre de la calandre avant que des éléments de design spécifiques sont de couleur Vibrant Silver. Le côté sportif de la Mini Cooper 5 portes est souligné par le JCW Trim. On y trouve des caractéristiques de design telles que les diffuseurs marquants à l'avant et à l'arrière ainsi que l'encadrement de la grille de calandre et le logo JCW. Le logo est noir brillant. La couleur Chili Red est disponible en exclusivité pour cette finition.

Le diamètre des pneus a augmenté par rapport au modèle précédent. Des designs de jantes aérodynamiques dans des tailles allant de 16 pouces à 18 pouces offrent des options d'équipement supplémentaires à l'extérieur.

À l'intérieur aussi, Mini a fortement transformé la cinq portes. Un instrument rond au centre ainsi que la barre caractéristique d'interrupteurs à bascule en dessous structurent le cockpit.

Selon Mini, l'habitacle au design réduit se contente de moins de composants. Derrière le volant, un écran combiné headup et fin affiche tous les contenus pertinents dans le champ de vision du conducteur.

Le tableau de bord côté conducteur se passe ainsi d'un tableau de bord supplémentaire.

Mini Cooper 5 portes (2024)

Des surfaces textiles s'étendent sur le tableau de bord bombé jusqu'à l'habillage des portes. Les fentes d'aération sont très plates. Grâce à leur horizontalité, l'air circule de manière particulièrement régulière dans le cockpit et leur orientation peut être facilement ajustée en un tour de main.

Dans le cockpit redessiné, l'écran OLED central haute résolution est plus proche du conducteur et plus facile d'accès. Toutes les fonctions du véhicule peuvent être commandées intuitivement par le toucher ou la voix grâce au Mini Operating System 9. L'écran tactile fin dispose d'un bord en verre de haute qualité et son diamètre est passé à 240 mm.

La partie supérieure affiche des informations sur le véhicule. Dans la partie inférieure de l'écran OLED, il est possible de sélectionner directement les points de menu Navigation, Media, Téléphone et Climatisation. Le bouton d'accueil permet de revenir au réglage de base de l'écran.

Mini Cooper 5 portes (2024)

Sous la tôle redessinée, il n'y aura plus de boîte manuelle. Comme jusqu'à présent, il n'y a pas non plus de version purement électrique. La nouvelle Mini Cooper 5 portes est proposée au choix avec deux moteurs à essence. Au sein de la nouvelle famille de modèles, les noms de performance marqués C et S.

La Cooper C est la variante d'entrée de gamme, avec un moteur trois cylindres de 115 kW (156 ch) et un couple de 230 Nm. Cela permet au véhicule d'accélérer de 0 à 100 km/h en 8,0 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 225 km/h. La Cooper C est également dotée d'une boîte de vitesses automatique.

La Cooper S est équipée d'un quatre cylindres de 150 kW/204 ch avec un couple maximal de 300 Nm. Elle passe de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes et atteint une vitesse de pointe de 242 km/h.

Mini n'a pas encore communiqué la date de lancement sur le marché ni les prix de la nouvelle 5 portes.