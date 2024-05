Les marques automobiles chinoises ne sont pas nouvelles pour l'Europe, mais un géant automobile asiatique comme Chery a décidé de se concentrer résolument sur nos marchés, dès 2024, avec ses deux marques haut de gamme Omoda et Jaecoo, qui ne se concentrent pas immédiatement sur les voitures électriques, mais sur les voitures à essence et les hybrides rechargeables.

Les premières voitures arrivent en Europe ces mois-ci, en commençant par l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni, mais il y a un pays où Chery a déjà montré qu'il pouvait très bien se vendre en 2023, c'est la Turquie. Voyons quelles sont les étapes de l'arrivée prévue de Chery en Europe.

Omoda 5 (été 2024)

Comme nous l'avons mentionné, la première voiture Chery à circuler sur les routes européennes est l'Omoda 5, qui est déjà commercialisée en Espagne à un prix de base de 22 990 euros. En Italie, elle coûtera moins de 30 000 euros, tandis qu'au Royaume-Uni, un prix de base de 24 000 livres sterling, soit près de 28 000 euros au taux de change actuel, a été annoncé.

Omoda 5

L'Omoda 5 est un SUV compact qui représente les débuts de la marque Omoda de Chery. Avec une longueur de 4,40 mètres, il est un concurrent d'autres modèles à succès tels que le Nissan Qashqai ou le Toyota C-HR.

Le style moderne du SUV coupé est assorti au seul moteur actuellement disponible, un 1.6 TGDI turbo essence de 186 ch et 275 Nm. La transmission se fait par l'avant et la boîte de vitesses est une automatique à double embrayage à 7 rapports.

Omoda 5, l'intérieur

L'intérieur de l'Omoda 5 est doté d'un double écran LCD de 10,25 pouces pour l'instrumentation numérique et l'infodivertissement. Le lancement commercial européen de l'Omoda 5 est prévu pour l'été 2024.

Omoda E5 (été 2024)

L'Omoda E5 est la version électrique de l'Omoda 5 qui arbore un style extérieur différent, notamment au niveau de la face avant, des blocs optiques et des jantes en alliage. En Espagne, il est vendu à partir de 37 900 euros et arrivera bientôt sur d'autres marchés.

Omoda E5

Dans le cas de la E5, il s'agit d'un moteur électrique de 204 ch et 340 Nm qui entraîne les roues avant et est alimenté par une batterie lithium-fer-phosphate de 61 kWh qui garantit une autonomie homologuée WLTP de 430 km.

Jaecoo J7 (automne 2024)

Déjà annoncé et prêt à être lancé à l'automne 2024, le Jaecoo J7, un autre SUV compact, présente toutefois des formes plus massives, presque tout-terrain, en particulier à l'avant.

Jaecoo J7

Avec ses 4,5 mètres de long et son moteur 1.6 turbo essence de 186 ch et 275 Nm associé à une boîte de vitesses DCT 7 et une transmission intégrale, le Jaecoo J7 s'apprête à être commercialisé dans plusieurs pays européens avec un prix de base indicatif proche de 40 000 euros et 40 000 livres sterling.

Jaecoo J7, l'intérieur

D'ici 2024, le Jaecoo J7 PHEV, la version hybride rechargeable du SUV chinois, fera également ses débuts sur le Vieux Continent. Il est équipé d'un moteur 1,5 litre turbo essence + électrique de 347 ch, d'une autonomie électrique de 88 km et d'une autonomie totale de 1 200 km.

Jaecoo J8 (hiver 2024)

Le fleuron européen de Chery s'appelle le Jaecoo J8, un SUV de taille moyenne de 4,82 mètres de long doté d'un puissant moteur hybride rechargeable de 608 ch et 915 Nm dans la version la plus puissante.

Jaecoo J8

Le moteur à essence 1.5 TGDI est rejoint par deux moteurs électriques (un par essieu) qui assurent la transmission intégrale et sont reliés à une transmission automatique à double embrayage à 7 vitesses.

Le confort de conduite, que le constructeur compare à une expérience de première classe, est assuré par la suspension active « Zero Gravity » et les sièges spacieux recouverts de cuir Nappa avec réglage électrique, chauffage, ventilation et massage.

Jaecoo J8, l'intérieur

La date du lancement européen de la Jaecoo J8 n'est pas encore officielle, approximativement à l'hiver 2024, avec à la fois la version hybride rechargeable et la version essence dont les spécifications techniques ne sont pas encore connues.

Omoda 7 (2025)

La nouveauté la plus fraîche est l'Omoda 7, le SUV qui fait évoluer le concept de l'Omoda 5 avec un style encore plus moderne et des dimensions aérodynamiques (Cx 0,29) et généreuses, avec une longueur de 4,62 mètres.

Omoda 7

Le lancement européen de l'Omoda 7 est prévu pour 2025, la date restant à définir, avec des jantes de 20 pouces et un groupe motopropulseur hybride rechargeable combinant le moteur essence 1.5 TGDI et un moteur électrique, pour une puissance qui n'a pas encore été officialisée.

Omoda 7, l'intérieur

L'autonomie électrique du cycle CLTC chinois est de 95 km et l'autonomie totale est de 1 250 km.

Ebro (2024)

Il ne faut pas non plus oublier le retour de la marque espagnole Ebro, qui s'est fait connaître jusqu'en 1987 avec ses véhicules utilitaires, agricoles et tout-terrain, mais qui devrait proposer de nouvelles voitures d'ici à 2024.

La renaissance d'Ebro est le fruit d'une coentreprise entre l'entreprise espagnole EV MOTORS et Chery Automobile, qui exploite une usine de production historique à Barcelone où seront créés de nouveaux modèles, à commencer par un pick-up électrique.

Ebro pick-up Ebro, le teaser du nouveau SUV

Au lieu de cela, le premier SUV de la marque Ebro sera dévoilé le 22 mai à Madrid, pour l'instant seulement anticipé par un teaser voilé.

Dans quels pays européens

Pour l'instant, Chery arrive en Europe en commençant par les marchés espagnol, italien et britannique ces mois-ci, mais dans les mois à venir, Omoda et Jaecoo devraient également arriver en Pologne, en Belgique, en Grèce, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne.

Chery est également présent en Turquie depuis un certain temps, mais il s'agit d'un phénomène de marché que nous souhaitons vous présenter plus en détail ci-dessous.

Le cas de la Turquie

En Turquie, ainsi que dans de nombreux pays BRICS émergents, le constructeur basé à Wuhan est déjà présent avec la marque phare Chery et démontre qu'il est déjà possible de vendre de nombreuses voitures à essence chinoises aux frontières de l'Europe.

Le deuxième débarquement de Chery en Turquie, après celui infructueux de 2006, est prévu pour 2023 et, en moins de douze mois, il s'est déjà vendu 60 000 voitures. Le succès des modèles Chery en Turquie se répartit équitablement entre la Chery Tiggo 7 Pro, la Chery Tiggo 8 Pro et la Chery Omoda 5.

Chery Tiggo 7 Pro

La marque chinoise, comme le rapportent nos collègues de Motor1.com Turquie, a atteint une part de marché de 6,9 % ici, en partie grâce à une politique de prix très agressive qui fait que l'Omoda 5 à essence coûte le même prix qu'une Renault Clio full hybride et un peu moins qu'une Tiggo 8.

L'ascension décisive sur le marché turc devrait encore s'accélérer avec l'arrivée imminente du Chery Tiggo 4 Pro et des Jaecoo J7 et Jaecoo J8 susmentionnés, prévue d'ici la fin de 2024.

[Notre collègue Onur Koray a contribué à cet article]