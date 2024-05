Longueur : 4 373 mm

Largeur : 1 824 mm

Hauteur : 1 588 mm

Empattement : 2 610 mm

Coffre à bagages : min 360 litres / max n.d.

Il s'appelle Omoda 5 et le SUV chinois conçu spécifiquement pour l'Europe, le premier modèle de la nouvelle marque du groupe Chery, est en passe d'arriver sur le vieux continent. Disponible avec une motorisation à essence ou électrique, il diffère en taille et en style en fonction de sa source d'énergie.

Aujourd'hui, nous examinons l'Omoda 5 à essence, un SUV compact qui rivalise - en termes de taille - avec des best-sellers tels que le Dacia Duster, le Nissan Qashqai et le Kia Niro.

Omoda 5, les dimensions

L'Omoda 5 mesure 4,37 mètres (4 373 mm) de long, 1,82 mètre (1 824 mm) de large, 1,58 mètre (1 588 mm) de haut et son empattement, c'est-à-dire la distance entre les centres des roues avant et arrière, est de 2,61 mètres (2 610 mm).

Omoda 5, de 3/4 avant

Omoda 5, habitabilité et coffre à bagages

L'intérieur de l'Omoda 5 est minimaliste et technologique, avec deux écrans de 10 pouces chacun perchés sur le tableau de bord. L'empattement de 2,63 mètres est dans la moyenne de la catégorie et permet un confort aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, où le tunnel central est à peine perceptible et ne gêne pas ceux qui sont assis au milieu. L'assise est régulière et même le dossier ne présente pas d'aspérités particulières. Il y a également des bouches d'aération et une prise USB de type C.

Omoda 5, l'intérieur Omoda 5, le coffre

Le coffre offre un minimum de 360 litres, ce qui est inférieur à la moyenne du segment qui dépasse largement les 400 litres. La faute à un plancher particulièrement haut et à un double fond peu généreux. Le design est assez régulier, mais il manque des accessoires utiles comme des crochets pour maintenir les petits objets en place.

Comme indiqué, l'Omoda 5 est disponible avec un moteur à essence ou un groupe motopropulseur électrique, ce dernier étant associé à une carrosserie aux formes et proportions différentes.

Version Alimentation Puissance Transmission Omoda 5 1.6 4 cylindres essence 184 CV Automatique à double embrayage 7 vitesses Omoda 5 EV électrique 204 CV Automatique

Omoda 5, des concurrents aux dimensions similaires

Le segment des SUV compacts regorge de concurrents de l'Omoda 5, avec différents types de motorisation. Il y a le Hyundai Kona, le Nissan Qashqai, le Seat Ateca, le Dacia Duster, le Jeep Compass, le Renault Symbioz et le Kia Niro.

Modèle Longueur Coffre Omoda 5 4,37 mètres 360/n.d. litres Dacia Duster 4,34 mètres 427/n.d. litres Hyundai Kona 4,35 mètres 466/1.300 litres Kia Niro 4,42 mètres 451/1.445 litres Jeep Compass 4,39 mètres 438/1.387 litres Nissan Qashqai 4,42 mètres 504/1.593 litres Renault Symbioz 4,41 mètres 492/1.582 litres Seat Ateca 4,38 mètres 485/1.579 litres