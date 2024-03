Le lancement d'un nouveau véhicule hybride de marque Toyota suscite toujours beaucoup de curiosité et d'intérêt de la part du public, et le nouveau C-HR n'échappe pas à la règle, même pour moi qui suis un fan de l'efficacité et de la consommation de carburant.

Je vais donc vous présenter les données enregistrées lors du test de consommation réelle du nouveau Toyota C-HR 2.0 Hybrid, celui qui est équipé du moteur électrifié "deux mille" de 197 ch et d'une traction avant.

Sur le trajet standard de 360 km entre Rome et Forlì, le C-HR a consommé en moyenne 4,0 l/100 km (25,00 km/l), dépensant 26,91 euros d'essence pour le voyage.

Le C-SUV entièrement hybride le plus efficace jamais testé

Avec ses 4,0 l/100 km, le nouveau Toyota C-HR grimpe dans le classement de la consommation de carburant en conditions réelles pour devenir l'une des meilleures voitures full hybrides testées à ce jour, à égalité avec la compacte Renault Clio E-Tech full hybrid 145 et devant la Renault Arkana E-Tech full hybrid 145 (4,10 l/100 km - 24,3 km/l), la Suzuki S-Cross Hybrid 1. 5 4WD Allgrip AT (4,20 l/100 km - 23,8 km/l), Hyundai Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT (4,25 l/100 km - 23,5 km/l) et Honda ZR-V e:HEV (4,40 l/100 km - 22,7 km/l).

Toyota C-HR, vue de trois quarts avant

En résumé, le Toyota C-HR 2.0 Hybrid FWD remporte le titre de SUV full hybrid le plus performant de notre classement, du moins parmi les SUV du segment C.

Un style très original et moderne, mais pas toujours pratique

Sur le nouveau Toyota C-HR, j'ai beaucoup apprécié le style moderne et original, ainsi que le grand écran tactile de l'infotainment et les excellentes aides à la conduite complétées par l'Advanced Safety Pack en option. L'accessibilité et la visibilité arrière restent quelque peu sacrifiées, et même les poignées de portes rétractables ne m'ont pas semblé des plus ergonomiques.

Toyota C-HR, le tableau de bord

La voiture d'essai est une version Lounge Premiere Edition riche qui est livrée de série avec une peinture bicolore, des jantes en alliage usiné de 19 pouces et un intérieur en cuir avec des surpiqûres contrastées assorties à la couleur extérieure. Le prix catalogue de ce C-HR est de 47 400 euros, options comprises (avant les remises éventuelles).

Les autres consommations et l'autonomie sont également bonnes

La consommation de carburant de la nouvelle Toyota reste faible même dans les conditions d'utilisation les plus courantes, en particulier en utilisation mixte urbaine-extra-urbaine.

Toyota C-HR, vue arrière de trois quarts

Le réservoir d'essence de 43 litres garantit une excellente autonomie, avec une moyenne de plus de 700 km et une capacité de plus de 1 000 km en cas de conduite très économe en carburant.

Consommation de carburant dans différentes situations de conduite

Mixte urbain-extra-urbain: 5,3 l/100 km (18,8 km/l)

808 km de l'autonomie théorique

808 km de l'autonomie théorique Autoroute: 6,3 l/100 km (15,8 km/l)

679 km de l'autonomie théorique

679 km de l'autonomie théorique Mode économique: 3,2 l/100 km (31,2 km/l)

1.341 km de l'autonomie théorique

Ce que dit la fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Masse à vide Émissions CO2

(WLTP) Toyota C-HR 2.0 Hybrid FWD Lounge Premiere Edition Hybride

(essence) 112 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/207*2023/443EA) 1.475 kg 110 g/km

Données

Voiture: Toyota C-HR 2.0 Hybrid FWD Lounge Premiere Edition

Prix de base: 47.400 euro

Date du test: 22/02/2024

Météo (départ/arrivée): Ensoleillé, 17°/Ensoleillé, 15°

Prix du carburant: 1,869 euro/l (Essence)

Km du test: 800

Kilométrage total au début du test: 3.163

Vitesse moyenne sur le tronçon Rome-Forlì: 75 km/h

Pneumatiques: Bridgestone Turanza 6 - 225/50 R19 96V

Consommation

Moyenne "réelle": 4,00 l/100 km (25,00 km/l)

Tableau de bord: 4,0 l/100 km

À la pompe: 4,0 l/100 km

Les comptes

Dépenses "réelles": 26,91 euro

Dépenses mensuelles: 59,81 euro (800 km par mois)

Quel est le rendement avec 20 euros: 268 km

Quel est le rendement d'un réservoir plein: 1.075 km

