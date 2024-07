Le Hyundai Inster est un nouveau petit crossover coréen conçu pour la ville. Il arrive sur le Vieux Continent après avoir fait ses débuts en Corée sous le nom de Casper, avec des dimensions réduites, un design très personnel et, malgré une longueur de seulement 3,82 mètres, un espace intérieur digne d'une voiture de catégorie supérieure.

Attendue en France cet été, avec des prix encore à définir, voyons à quoi ressemble l'intérieur.

Hyundai Inster, le tableau de bord

En montant à bord du Hyundai Inster, le premier détail qui attire l'attention est sans aucun doute le tableau de bord, qui abrite diverses commandes physiques pour la climatisation et pour les menus principaux du système d'info-divertissement, ainsi que des boutons pour activer le chauffage des sièges et la caméra de stationnement.

Derrière le volant, pas trop grand et avec quatre diodes lumineuses au centre, se trouve le premier des deux écrans du système d'info-divertissement, tous deux de 10,25 pouces, tandis que les boutons et les sélecteurs pour gérer les différents écrans et les systèmes d'aide à la conduite sont intégrés dans les branches.

Sous l'écran central se trouve un grand panneau pour la gestion de la climatisation automatique, qui comprend de nombreuses fonctions, dont beaucoup peuvent être activées à l'aide de boutons physiques dédiés.

Plus généralement, l'ensemble a été conçu dans un souci de "praticité", avec toutefois un équipement résolument riche qui comprend également la recharge sans fil du smartphone et diverses prises USB.

Hyundai Inster, la connectivité

En ce qui concerne la connectivité du nouveau Hyundai Inster, comme nous l'avons dit, l'écran de l'instrumentation numérique et l'écran du système d'info-divertissement, en commun avec les autres voitures Hyundai, ont une diagonale de 10,25 pouces.

Parmi les équipements les plus importants, il y a évidemment l'intégration avec Android Auto et Apple CarPlay, mais seulement par câble, et il y a aussi un système de lumière ambiante étendu au tableau de bord et aux poches, toujours gérable depuis le système central.

Hyundai Inster Instrumentation numérique 10,25 pouces Affichage tête haute Non Moniteur central 10,25 pouces Miroir Android Auto (câble) Apple CarPlay (câble) OTA Oui Assistant vocal Oui

Hyundai Inster, qualité et matériaux

Lors de la présentation de la voiture, nous avons eu l'occasion de monter à bord pour nous rendre compte de la qualité de fabrication. Malgré des plastiques plutôt rigides, une solution sans doute aussi destinée à limiter les prix, la qualité générale est néanmoins très bonne, avec des selleries et des matériaux de très bonne facture.

En particulier, il ne manque pas de garnitures colorées et de solutions de fixation uniques, avec des éléments qui peuvent même être accrochés au dossier des sièges avant, de sorte que vous pouvez également compter sur de petites tables pour poser des tablettes ou d'autres choses si nécessaire.

Hyundai Inster 2024, le panneau de porte

Hyundai Inster, l'espace

L'organisation de l'espace intérieur du nouveau Hyundai Inster est digne de voitures d'une catégorie supérieure, y compris l'ameublement général. À la question de savoir si une longueur de 3,82 mètres permet d'asseoir confortablement quatre adultes et de charger quelques bagages, la réponse est oui, et la raison réside dans certaines solutions astucieuses choisies par les ingénieurs lors de la conception.

Hyundai Inster 2024, le coffre

En effet, malgré une longueur de seulement 3,82 mètres, l'espace de chargement est au minimum de 238 litres, qui peuvent devenir 351 litres si l'on avance la banquette arrière. Si, en revanche, on choisit de rabattre complètement les deux dossiers, l'espace pour les bagages devient un impressionnant 1 059 litres, avec un plancher de chargement plat.