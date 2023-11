L’industrie automobile vie un véritable boom des véhicules électriques et des SUV ces dernières années. Et selon la WWF (World Wide Fund for Nature ou Fonds mondial pour la nature en français), le mélange des deux ne fait pas bon ménage.

La fabrication d’une voiture électrique nécessite plusieurs kilos de métaux critiques comme le cuivre, le cobalt, l’aluminium, le lithium, le graphite etc. Il faut, en moyenne une quantité deux fois plus importantes de ces éléments, sans oublier la batterie, pour concevoir un véhicule électrique à la place d’une voiture thermique. Pourtant, l’ONG ne remet pas en cause la production de ces voitures mais plutôt leur taille. Voici ce qu’a déclaré WWF France, à travers une étude, pour 20 Minutes.

"La voiture électrique est indispensable pour réussir la lutte contre le réchauffement climatique. Ce type de véhicule émet deux à cinq fois moins d’émissions que la voiture alimentée par le pétrole. Mais pour les gros SUV, c’est une autre histoire. Ils consomment trois fois plus de cuivre et d’aluminium et cinq fois plus de lithium, nickel et cobalt qu’une petite citadine électrique".

Quelles solutions ?

Du fait de l’explosion de leur nombre (ils représentent près de 50 % des ventes de voitures d’après Reporterre), les SUV électriques vont continuer d’accentuer la pression sur ces ressources rares et selon l’Agence internationale de l’énergie, il pourraient y en avoir 30 fois plus d’ici 20 ans ! Dans un tel scénario, la demande de la France "en métaux critiques sera entre 5 et 15 % trop importante par rapport à son poids économique" d’après Jean Burkard (20 Minutes).

Ainsi, pour diminuer la vente de gros véhicules électriques, WWF demande au gouvernement français d’instaurer "un malus poids spécifique" pour les véhicules électriques. En d’autres dermes, l’ONG demande à ce que le bonus écologique soit réservé aux voitures électriques pesant moins de 1,6 tonne contre 2,4 tonnes actuellement. WWF souhaite aussi instaurer une pénalité européenne de 5 euros par kilo, dès que le seuil de 1,6 tonne sera dépassé, et estime qu’une capacité raisonnable de 50kWh est suffisante pour couvrir 320 km sur route. Cela éviterai de concevoir des batteries trop grosses et permettrai aux français de parcourir la majorité des déplacements du quotidien.