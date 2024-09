Il y a des formes qu'on ne peut pas améliorer. C'est avec ce slogan que VW faisait autrefois la promotion de la Coccinelle. Cette phrase est également valable pour une autre voiture : plus de 50 ans après sa première en 1967, la NSU Ro 80 semble intemporelle. Il est donc d'autant plus étonnant que Pininfarina ait commencé à dessiner un successeur potentiel de la Ro 80 dès 1971.

Le résultat fut présenté au salon de l'automobile de Turin : l'étude Ro 80 2 Porte +2. Aujourd'hui encore, son apparence assez bizarre étonne. Pininfarina, connu pour ses projets de Ferrari, a dû passer une mauvaise journée à l'époque. Plus précisément, Paolo Martin, dont la plume a également donné naissance à de superbes choses comme la Fiat 130 Coupé, la Peugeot 104 ou la méga-plate Ferrari 512S Modulo.

Galerie: NSU Ro 80 2 Porte +2 (1971)

5 Photos RM Sotheby's

L'une des dernières voitures acquises par Rudi Klein pour sa collection, la 2 Porte + 2 a été achetée en 1995 par son ami de longue date et concessionnaire Mercedes-Benz Thomas Taffet de Chatsworth, en Californie. Plus tard, après seulement une ou deux expositions sur la côte ouest, la pièce unique NSU a été livrée en prêt permanent au musée Mobile d'Audi à Ingolstadt, où elle a été exposée jusqu'à son retour aux États-Unis. C'est là que nous avons pu la photographier en 2019. Aujourd'hui, la voiture est vendue aux enchères par RM Sotheby's.

Ro 80 2 Porte 2 au musée de l'usine Audi (2019)

Un communiqué de presse de Pininfarina pour le Salon international de l'automobile de Bruxelles de 1972 indiquait que l'étude y serait exposée après avoir été "présentée pour la première fois au récent Salon de l'automobile de Turin, où elle a obtenu un grand succès critique [sic] et public". La voiture a continué à attirer l'attention après ses expositions, par exemple en 1994 lors d'un rassemblement NSU aux Pays-Bas.

Mais revenons au design : basé sur un exemplaire ultérieur de la Ro 80 à moteur Wankel, le showcar 2 Porte + 2 de Pininfarina était entièrement basé sur la structure de la carrosserie d'origine, les bas de caisse ayant été renforcés pour accueillir la nouvelle carrosserie.

Comme son nom l'indique, l'habitacle peut accueillir deux adultes et deux enfants, la configuration 2+2 alors courante en Europe, mais avec quatre portes au lieu de deux, dont les deux arrière s'ouvrent au milieu.

RM Sotheby's RM Sotheby's RM Sotheby's NSU Ro 80 2 Porte 2 (1971)

L'habitacle tout aussi innovant de Pininfarina se caractérisait par un tableau de bord repris dans ses grandes lignes de la Ro 80, où tous les instruments étaient placés de manière ergonomique devant le conducteur, avec des visières réglables pour se protéger de la lumière vive du soleil, et par des rembourrages importants pour assurer la sécurité des passagers en cas de collision.

Le design de la 2 Porte + 2 mettait l'accent sur l'aérodynamisme avec de grandes prises d'air sur le bas du pare-brise et sur les côtés des panneaux de toit et des portes. Mais pourquoi la surface plus foncée sur le côté devait-elle refléter le tracé du toit ? De nos jours, on remarque également la forme anguleuse et les épais pare-chocs en mousse PU avec des phares à large bande, mais c'était tout à fait à la mode en 1971.

Les caractéristiques techniques étaient largement reprises de la Ro 80. Les portes arrière, qui étaient articulées en sens inverse, c'est-à-dire sur le montant C, constituaient une particularité. Ces portes, connues dans le langage populaire sous le nom de portes automatiques, sont en principe interdites en Allemagne depuis 1961, car en cas d'ouverture involontaire pendant la conduite, elles ne sont pas fermées par le vent, mais s'ouvrent brusquement.

RM Sotheby's RM Sotheby's

C'est pour cette raison que les portes arrière du Ro 80 2 Porte +2 ont été un peu chevauchées par les portes avant, de sorte qu'elles ne pouvaient être ouvertes que lorsque les portes avant étaient ouvertes. (D'où le nom de "2 portes +2") Curieusement, c'est justement une voiture Wankel qui a repris cette idée plus de 30 ans plus tard en la modifiant : la Mazda RX-8.

Une autre particularité était le toit, dont une grande partie pouvait être rabattue vers l'arrière et posée sur le hayon du coffre. Cette construction était un précurseur des toits rabattables que l'on connaît aujourd'hui. Pour améliorer la protection contre les chocs latéraux, les portes ont été spécialement renforcées.

En 1971, NSU appartenait déjà à Audi, qui ne voyait plus beaucoup d'avenir dans la Ro 80 non rentable. Pour cette raison déjà, un nouveau développement n'était pas envisageable. Même les liftings envisagés n'ont pas eu lieu, à l'exception des feux arrière plus grands en 1975. Envie d'une Ro 80 particulière ? RM Sotheby's l'estime entre 60 000 et 80 000 dollars US.