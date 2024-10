MISE À JOUR : Dans un courriel adressé à Motor1, Chad Lyons, porte-parole de Chevrolet, a déclaré :

"La Chevrolet Groove est équipée de série de quatre airbags (deux frontaux et deux latéraux), d'un système de freinage antiblocage aux quatre roues et de freins à disque à répartition électronique de la force de freinage, du contrôle de stabilité StabiliTrak, d'une caméra de recul et d'un rappel de bouclage des ceintures de sécurité - à l'instar d'autres voitures sur le marché. La Groove, comme tous les véhicules que nous produisons dans le monde, est conforme à toutes les réglementations gouvernementales en matière de sécurité dans les pays où elle est vendue."

Le Chevrolet Groove est un petit crossover que peu de gens connaissent. Il a fait ses débuts il y a environ quatre ans et nous a impressionné par son prix de départ. Il s'agit essentiellement d'un Baojun 510 rebadgé, fabriqué en Chine par la coentreprise SAIC-GM-Wuling. Elle est exportée vers les marchés d'Amérique latine et du Moyen-Orient où elle porte le nom de Chevrolet.

Le moins impressionnant est le niveau de sécurité qu'il offre en cas de chocs frontaux et latéraux, selon le crash test du NCAP Amérique latine. Le programme d'évaluation des nouvelles voitures pour l'Amérique latine et les Caraïbes vient d'attribuer au modèle sous-compact la note décevante de zéro étoile. Lors d'une collision frontale, le crossover présentait une "structure instable", tandis que la protection de la poitrine, des genoux et des pieds du conducteur n'était que "marginale".

Lors du test d'impact latéral, il y a eu "une intrusion importante dans l'habitacle". Le NCAP Amérique latine souligne que la Groove ne dispose que de quatre airbags de série alors que les systèmes avancés d'aide à la conduite ne sont même pas proposés en option. Lors de l'évaluation de la protection des piétons, le petit SUV n'a offert qu'une protection "faible et marginale" de la tête. La protection du haut de la jambe est "médiocre" tandis que celle du bas de la jambe est "bonne et légère".

La note zéro étoile résulte des faibles scores obtenus dans toutes les catégories principales : 39,42 % pour les occupants adultes, 68,57 % pour les occupants enfants, 36,37 % pour la protection des piétons et des usagers de la route vulnérables, et 58,14 % pour l'assistance à la sécurité. Le NCAP Amérique latine va jusqu'à dire que les gens ne devraient pas acheter la Groove tant que Chevrolet ne l'aura pas rendue plus sûre.

Voici ce que le président Stephan Brodziak a déclaré :

"Nous lançons un appel urgent à Chevrolet pour qu'il remédie aux graves lacunes de sécurité de la Chevrolet Groove, qui a reçu une note de zéro étoile en dépit de sa popularité en Amérique latine. Les tests du NCAP Amérique latine ont révélé l'instabilité des structures et la protection marginale des occupants adultes, ainsi qu'une sécurité médiocre pour les piétons et l'absence de technologies essentielles telles que l'ADAS. En tant que SUV le plus vendu au Chili, son utilisation généralisée représente un risque important pour les consommateurs." "Nous demandons instamment à Chevrolet de donner la priorité à la sécurité en améliorant l'intégrité structurelle, en renforçant la protection des occupants et en équipant toutes les versions du Groove de dispositifs de sécurité avancés. Nous recommandons vivement aux consommateurs d'éviter ce modèle jusqu'à ce que des améliorations significatives soient apportées et testées."

Certains diront qu'une voiture bon marché ne peut pas être aussi sûre qu'une voiture plus chère, mieux construite et dotée d'équipements de sécurité supplémentaires. Cette affirmation est valable, mais elle ne signifie pas que toutes les voitures bon marché n'ont obtenu aucune étoile aux essais de collision. La Dacia Sandero, une voiture bon marché, a obtenu deux étoiles de l'Euro NCAP lors d'un test effectué il y a quelques années. En ce qui concerne la marque roumaine détenue par Renault, même la citadine électrique Spring, construite en Chine, a obtenu une étoile.

La cruelle réalité est que des compromis seront toujours faits pour réduire les coûts de production afin de vendre des produits plus abordables. Toutefois, les bénéfices réalisés pourraient être anéantis si les programmes gouvernementaux de sécurité automobile mettaient en évidence les risques d'accidents dans les véhicules classés "zéro étoile". Les résultats inquiétants de ces tests peuvent convaincre les gens d'acheter autre chose.

Mais Chevrolet n'est pas le seul grand nom de l'industrie automobile à se trouver dans cette situation délicate. Un autre petit crossover, le Toyota Raize, a également obtenu zéro étoile au NCAP Amérique latine au début du mois.

La Chevrolet Groove n'obtient aucune étoile au crash test du NCAP Amérique latine