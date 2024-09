Dans la nouvelle série de résultats des crash-tests Euro NCAP datant de septembre 2024, l'Audi Q6 e-tron, le Ford Explorer, le Subaru Crosstrek et le Xpeng G6 ont reçu cinq étoiles.

Seules les Renault Symbioz et Captur, qui obtiennent 4 étoiles, et la Jeep Avenger, qui se contente de 3 étoiles, se situent en dessous de la note maximale en matière de sécurité. Mais voyons comment ces notes ont été obtenues, en suivant un ordre alphabétique strict

Audi Q6 e-tron - 5 étoiles

L'Audi Q6 e-tron obtient une note flatteuse lors des tests et évaluations Euro NCAP, avec 5 étoiles et d'excellentes notes de sécurité dans tous les domaines testés. La note de 91 % pour la protection des occupants adultes est l'une des meilleures de la catégorie 2024, tandis que la note de 92 % pour la protection des enfants constitue un nouveau record.

Audi Q6 e-tron (2024), tests Euro NCAP

Les 81 % de protection des usagers vulnérables de la route, tels que les piétons et les cyclistes, sont également satisfaisants, et les 80 % attribués auxassistants à la conduite et à la sécurité des SUV électriques sont également proches du sommet.

Ford Explorer - 5 étoiles

Le Ford Explorer obtient également 5 étoiles avec un excellent 89 % attribué à la protection des occupants adultes. Létaux de 86 % pour la protection des enfants est également bon.

Ford Explorer (2024), tests Euro NCAP

Les 81 % attribués à la protection des piétons et des cyclistes sont également élevés, tandis que les 72 % accordés à l'ADAS indiquent un fonctionnement adéquat.

Jeep Avenger - 3 étoiles

La Jeep Avenger obtient le score le plus bas de cette session de tests, avec seulement 3 étoiles. La raison de ce score ne réside pas tant dans le niveau de protection des occupants adultes, qui obtient un bon 79 %, que dans les 70 % de protection des enfants en cas de choc latéral en particulier.

Jeep Avenger (2024), tests Euro NCAP

La protection des usagers vulnérables n'est pas très bien notée ( 59 % ), notamment en raison de l'efficacité réduite du freinage d'urgence, ainsi que les systèmes d'assistance, qui n'obtiennent que 53 %. Dans ce cas, la faible note est principalement due au volume trop faible du système d'alerte en cas de collision frontale.

Renault Captur - 4 étoiles

Quatre étoiles ont été attribuées au Renault Captur, qui a obtenu une note de 76 % pour la protection des occupants adultes (en raison des blessures au thorax du mannequin de conduite) et de 80 % pour la protection des enfants.

Renault Captur (2024), tests Euro NCAP

Les 76 % obtenus en protection des piétons et des cyclistes sont notamment dus à la forme de la carrosserie à la base des montants de pare-brise. L'assistance à la sécurité obtient un score de 69 %.

Renault Symbioz - 4 étoiles

La Renault Symbioz est la voiture électrique basée sur la même plateforme que le Captur. Comme le Captur, elle obtient quatre étoiles, mais un score inférieur de 73 % pour la protection des adultes.

Renault Symbioz (2024), tests Euro NCAP

La Symbioz obtient les mêmes pourcentages que le Captur en ce qui concerne la protection des enfants, les utilisateurs vulnérables et les fonctionnalités de l'ADAS.

Subaru Crosstrek/Impreza - 5 étoiles

La Subaru Crosstrek a obtenu 5 étoiles, ce qui est également valable pour le modèle original Subaru Impreza. La protection des adultes est bonne à 83 % et celle des enfants à 90 %.

Subaru Crosstrek (2024), tests Euro NCAP

La protection de 85 % pour les piétons et les cyclistes est encore supérieure à la moyenne, et la note de 72 % pour l'ADAS reste bonne.

Xpeng G6 - 5 étoiles

Le crossover électrique chinois Xpeng G6 obtient également 5 étoiles, obtenant des notes de sécurité assez élevées pour tous les aspects pris en compte, à commencer par 88 % pour la protection des occupants adultes.

Xpeng G6 (2024), tests Euro NCAP

Le Xpeng obtient ensuite un bon 85 % pour la protection des enfants, 81 % pour la protection des occupants vulnérables et 75 % pour l'ADAS.

Commentaire du secrétaire général d'Euro NCAP

Lors de la présentation des derniers résultats des tests, le secrétaire général d'Euro NCAP , Michiel Van Ratingen, a déclaré à propos du score de la Jeep Avenger :

"Ces résultats démontrent un manque d'ambition évident pour un constructeur qui a fait preuve de beaucoup d'innovation dans la conception de ses voitures et pour une marque qui cible directement le segment des familles."

Michiel Van Ratingen, secrétaire général d'Euro NCAP