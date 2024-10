Élue voiture de l’année en 2018, la Volvo XC40 se réinvente en mode électrique pour vous fournir encore plus de confort et de performances. Zoom sur les spécificités de l’EX40, le SUV électrique qui a tout pour plaire.

Des économies à la clé

Si le point fort des véhicules électriques réside dans leur aspect écologique, avec une émission à 0 % de CO2, le côté économique est un autre argument de taille. Malgré l’investissement de départ requis pour l’achat d’une voiture neuve, choisir un SUV électrique octroie d’importantes économies à long terme. La différence est palpable au niveau du coût de fonctionnement, car la recharge coûte largement moins cher que le carburant.

D’après l’estimation Volvo, la EX40 vous fait économiser plus de 5 000 € sur trois ans par rapport au même modèle doté d’une motorisation essence (source).

Pour cause, elle ne consommerait que 17,1 kWh au 100 km dans sa version single (source). Avec le coût du kWh estimé autour de 0,25 €, votre déplacement sur 100 km vous fait donc dépenser moins de 5 € (source).

Par ailleurs, l’autre économie réside du côté des entretiens. En l’absence de vidange et de remplacement de filtres, les frais d'entretien des modèles électriques tels que l’EX40 représentent jusqu’à moins 50 % (source). En achetant votre nouveau SUV sur le site de la marque, bénéficiez en plus d’une garantie de 3 ans.

Volvo EX40

Le confort au rendez-vous

La Volvo EX40 est le SUV compact et polyvalent qui vous accompagne au quotidien. Son habitacle moderne, ses sièges haut de gamme et ses nombreux équipements sont conçus pour vous séduire et s’adapter à votre style de vie. Si le constructeur automobile suédois n’utilise pas le cuir, elle mise sur un habillage de qualité, aux finitions soignées. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que la marque utilise des tissus issus de ressources responsables et recyclés pour habiller l’EX40.

Outre le confort de ses sièges, ce SUV électrique séduit par ses nombreux espaces de rangement. En plus de ses 5 places, il dispose d’un grand coffre et d’un compartiment supplémentaire sous le capot.

Des performances en toutes circonstances

L’autre atout non négligeable du SUV électrique EX40 réside dans sa motorisation dernière génération. D’ailleurs, Volvo vous donne la possibilité de choisir la vôtre en fonction de la puissance recherchée. Dans tous les cas, ce modèle vous garantit une conduite dynamique et une accélération sans nuisances sonores et environnementales.

Complétez votre expérience de conduite avec les différents assistants, pour ne citer que Google Maps et l’application Volvo Cars qui permettent de piloter la recharge à distance.