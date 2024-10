Nous aimons tous Skoda, n'est-ce pas ? Cette année, tirant parti de son histoire dans le sport automobile, le constructeur tchèque a construit une voiture de rallye plutôt impressionnante sur la base de l'un de ses SUV électriques, par ailleurs sans prétention. Il s'agit du concept Skoda Enyaq RS Race.

Conçu et construit par Skoda Motorsport, la division course a pris un Enyaq EV normal et l'a rendu plus bas, plus large et plus léger. En utilisant des panneaux de carrosserie en biocomposite incorporant des fibres de lin et des fenêtres en polycarbonate léger, l'Enyaq RS Race est 300 kg plus léger que l'Enyaq standard. Ce qui le place aux alentours de 1 950 kg au total.

Skoda

Le concept est 7 cm plus bas que l'Enyaq standard, 7 cm plus large à l'avant et 11,7 cm plus large à l'arrière. Il abandonne la suspension à contrôle dynamique du châssis de série pour une suspension sportive prête pour la course, avec des réglages individuels pour la rigidité des ressorts, la compression et le rebond.

Visuellement, l'Enyaq RS Race reçoit un kit aérodynamique agressif avec plusieurs aérations et ailes. Il dispose d'un nouveau spoiler sur la lèvre et d'une plus grande ouverture de la calandre pour un meilleur refroidissement à l'avant, d'un spoiler de taille importante à l'arrière pour une plus grande force d'appui, et même d'un conduit NACA fonctionnel qui canalise l'air dans l'habitacle. Même les jantes personnalisées de 20 pouces ont été conçues pour améliorer l'aérodynamisme.

Deux moteurs électriques et une batterie de 82 kilowatts-heure alimentent le concept, ce qui lui confère une puissance de 335 chevaux. Grâce à sa généreuse perte de poids, le concept Enyaq RS atteindra 100 km/h en moins de cinq secondes, mais il a la même vitesse de pointe de 180 km/h que son homologue de série.

Skoda Skoda

Comme pour une vraie voiture de rallye, Skoda Motorsport a dépouillé l'intérieur de l'Enyaq. Il est désormais équipé d'un arceau de sécurité, d'un levier de frein à main, d'un interrupteur d'extincteur d'urgence, de panneaux en mousse de sécurité et, au lieu de la traditionnelle direction à crémaillère, ce concept est doté d'une direction linéaire avec poids de direction réglable, ainsi que d'un nouveau volant prêt pour la course. Ne vous inquiétez pas, Skoda a conservé l'écran tactile de 13 pouces.

Pourrez-vous un jour acheter l'une de ces voitures ? C'est peu probable. Mais il s'agit d'un exercice intéressant qui montre ce qui est possible pour Skoda Motorsport à l'avenir. Johannes Neft, membre du conseil d'administration de Skoda Auto chargé du développement technique, affirme que l'entreprise "teste [les pièces en biocomposite] dans le sport automobile" et qu'elle pourrait utiliser le matériau dans "une future mise en œuvre".