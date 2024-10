Aux côtés de la MINI John Cooper Works, il y a aussi de la place pour la plus sexy des Aceman. Présentée au Mondial de l'Automobile de Paris, l'Aceman JCW est la version la plus puissante du nouveau crossover électrique du constructeur britannique.

Prévue pour 2025, cette nouvelle MINI mise sur le plaisir de conduire dans toutes les situations et sur un style riche en détails pour se rendre aussi reconnaissable à l'extérieur qu'à l'intérieur.

258 ch (+27 sur demande)

Tout comme le modèle à trois portes, la Aceman est équipée d'un moteur électrique de 258 ch qui permet d'atteindre le 0 à 100 km/h en 6,4 secondes (environ une demi-seconde de plus que la MINI plus compacte). Le couple est toujours de 350 Nm, tandis que la vitesse de pointe est limitée à 200 km/h.

MINI Aceman John Cooper Works (2024) MINI Aceman John Cooper Works, l'arrière.

Pour encore plus de puissance, il est toutefois possible d'enclencher le mode go-kart en appuyant sur le bouton boost au volant et de disposer ainsi pendant quelques secondes de 20 kW (environ 27 ch) supplémentaires pour faciliter les manœuvres de dépassement et une accélération encore meilleure.

La batterie de 54,2 kWh permet une autonomie maximale de 355 km en cycle WLTP.

JCW au premier coup d'œil

Esthétiquement, l'Aceman JCW est immédiatement reconnaissable. Le logo John Cooper Works rouge, blanc et noir se trouve sur la calandre noir brillant, tandis que lorsque vous ouvrez les portes, vous êtes accueillis par le logo lui-même projeté sur l'asphalte.

Les feux diurnes des phares LED de la MINI sont dotés de barres horizontales portant la signature JCW. D'autres éléments spécifiques incluent des minijupes noires, un spoiler rouge et des diffuseurs verticaux, ainsi qu'un système de freinage avec des étriers Chili Red visibles à travers les jantes de 19 pouces.

Mini MINI Aceman John Cooper Works (2024)

À bord, on retrouve une ambiance sportive, avec le tableau de bord et les sièges qui reprennent la palette de couleurs JCW. Un motif noir et rouge orne la surface tricotée du tableau de bord, tandis que les sièges sont revêtus de cuir synthétique noir avec tissu multicolore et surpiqûres contrastées rouges.

L'écran OLED d'un diamètre de 240 mm, sur lequel se trouvent toutes les données MINI importantes et la navigation, est également confirmé et affiché en 3D et en réalité augmentée.

Il y a aussi l'assistant de stationnement Professional, qui utilise douze capteurs à ultrasons et quatre caméras Surround View pour détecter les places de stationnement appropriées et déclencher automatiquement les manœuvres de stationnement.