Après avoir présenté en avant-première une version camouflée de la future Cooper JCW E au Goodwood Festival of Speed cette année, Mini prévoyait de dévoiler officiellement le modèle dans son intégralité un peu avant la fin de l'année 2024. Cependant, la version la plus agressive de la nouvelle Cooper électrique a été révélée au public par le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT).

L'augmentation de la puissance de 215 à 255 chevaux précédemment évoquée est confirmée, tout comme le fait qu'elle pèse à peu près le même poids que la Mini Cooper SE 2024 fabriquée en Chine. Cela signifie qu'elle dispose de la batterie de 54,2 kilowattheures de ce modèle, avec une capacité utilisable de 49,2 kWh.

En Europe, cela confère à la SE une autonomie WLTP revendiquée de 400 km, mais compte tenu des performances supplémentaires de la JCW, son autonomie sera légèrement inférieure.

La puissance supplémentaire (et des pneus potentiellement plus agrippants et plus agressifs) devrait permettre à la JCW d'accélérer à 100 km/h environ une demi-seconde plus vite que la Cooper SE, dont le temps de sprint revendiqué est de 6,7 secondes. La JCW est toujours un véhicule à moteur unique et à traction avant, et d'après notre expérience avec la SE, même cette dernière a du mal à faire passer sa puissance, donc nous ne nous attendons pas à ce qu'elle soit beaucoup plus rapide au départ de la ligne.

Comme l'indique le prototype Mini John Cooper Works E, la JCW de série aura un kit de carrosserie unique, mais rien d'aussi extrême que l'ancien modèle John Cooper Works GP à essence, avec ses ailes élargies et son aérodynamisme surdimensionné. Elle possède les mêmes pare-chocs avant et arrière plus agressifs et les mêmes jupes latérales que la Cooper SE en version JCW, y compris le grand aileron monté sur le toit.

Si la version européenne est identique à la voiture chinoise sur les photos, vous ne pourrez pas distinguer la Cooper SE JCW du véritable modèle JCW. Le seul indice évident est le graphisme sur la partie inférieure du hayon à l'arrière, qui ressemble à un drapeau à damier stylisé, il s'agira probablement d'une option. La voiture photographiée par MIIT semble également avoir une jupe arrière peinte en blanc, ce qui, comme l'autocollant sur le hayon, pourrait être optionnel et/ou réservé au marché chinois.

Les passionnés pourront distinguer la version JCW du modèle actuel par le dessin différent des jantes (toujours 18 pouces, comme sur le modèle non JCW) et les freins plus grands avec des étriers peints en rouge. Des badges John Cooper Works sont également apposés sur le véhicule, à côté de l'inscription "Cooper" à l'arrière, sur les deux côtés de l'aile arrière et sur la grille de calandre à l'avant. Le prototype présentait également ces logos sur la partie inférieure du pare-chocs avant, mais ils ne sont pas présents sur la voiture photographiée en Chine.

La Cooper JCW pourrait avoir une hauteur de caisse inférieure à celle de la SE, mais les documents du MIIT ne le mentionnent pas. Nous ne voyons pas non plus l'intérieur, qui pourrait comporter des sièges sportifs plus moulants, ainsi que d'autres détails sportifs que l'on s'attendrait à trouver sur la version hot d'un modèle.