Mini n'a pas de tout-terrain, mais cela pourrait changer. Le vice-président de Mini of the Americas, Michael Petyon, a récemment déclaré à CarBuzz qu'un Countryman tout-terrain pourrait bientôt voir le jour. Ce n'est pas une confirmation totale, mais cela suggère que Mini pense au moins à une version pour sortir des sentiers battus.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Mini construirait un tel modèle. Les acheteurs semblent préférer les SUV un peu plus agressifs, même si les capacités tout-terrain sont minimes. Des véhicules comme le Chevrolet Traverse et le Honda Pilot ont récemment subi une cure de rajeunissement, et la plupart des marques proposent une version tout-terrain de leurs SUV. Le Subaru Forester Wilderness vient immédiatement à l'esprit, de sorte qu'une Mini Countryman avec des améliorations tout-terrain semble logique, voire inévitable.

Si un Countryman tout-terrain voit le jour, il ne sera peut-être pas ce que vous attendez. N'oubliez pas que Mini a une très longue histoire dans le domaine du rallye. La Cooper originale était extrêmement populaire dans les premiers temps de ce sport, et la Mini moderne a fait son entrée dans le WRC - quoique brièvement - en 2011 avec la Countryman. Plutôt que d'opter pour une voiture dotée d'un système de contrôle en descente et de gros pneus tout-terrain, on pourrait opter pour une version rallye dotée d'une garde au sol supplémentaire et d'un aileron. Peut-être une version du Countryman All4 Uncharted Edition de l'année dernière ?

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons que spéculer à ce stade. Mini n'a pas répondu à notre demande de commentaire, mais le nouveau Countryman est un excellent point de départ pour un véhicule plus adapté à l'aventure tout-terrain. Le modèle 2025 est désormais équipé de série d'une transmission intégrale et le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres de base développe 241 chevaux. Ajoutez quelques centimètres à la suspension, vissez des plaques de protection et vous obtenez une Mini tout-terrain.

Nous mettrons à jour cet article si nous obtenons plus d'informations à ce sujet.

