Au cours des derniers mois, Mini a présenté d'innombrables nouveautés : Trois portes électriques et thermiques, cinq portes et l'Aceman. Il y a aussi le Countryman, basé sur le BMW X1, mais ce n'est pas de lui qu'il s'agit ici. Il s'agit plutôt de toutes les nouveautés de quatre mètres de long et moins. Des nouveautés présumées, comme on peut le constater en y regardant de plus près.

Comment en sommes-nous arrivés là ? Eh bien, il y a d'abord eu la nouvelle Mini cinq portes, qui ressemble étrangement à son prédécesseur. Et enfin, nous nous sommes récemment rendus par hasard au BMW Welt à Munich. Il y a là une nouvelle Mini trois portes à moteur thermique. Avec des poignées de porte en étrier, là où nous avions en tête les poignées rabattables du modèle électrique. Et c'est ainsi que nous avons commencé à faire des recherches ...

Mini électrique trois portes (2024, J01)

Commençons par la nouvelle Mini électrique trois portes. Officiellement proposée en Cooper E (135 kW/184 ch, environ 300 km d'autonomie) et Cooper SE (160 kW/218 ch, environ 400 km d'autonomie). Baptisée en interne J01, elle mesure 3.858 mm de long, 1.756 mm de large et présente un empattement de 2.526 mm.

Mini Cooper SE (2024)

La J01 est un développement commun avec Great Wall Motors (GWM). Elle est techniquement apparentée à l'Ora 03. En y regardant de plus près, on remarque une moulure sur le bas des portes, ce qui n'est pas le cas de la version trois portes à moteur thermique. S'y ajoutent les poignées de portes rabattables déjà mentionnées. Et un "petit" capot à l'avant, qui ne se relève pas en entier comme le capot classique de la BMW-Mini.

Mini 3 portes thermique (2024, F66)

En revanche, la Mini trois portes à essence n'est "que" l'évolution du modèle précédent, même si son apparence a été fortement adaptée à la U01. Le code interne F66 en témoigne, le modèle précédent étant le F56.

Mini Cooper S (2024)

Regardons les dimensions : 3.876 mm de longueur, donc un peu plus que la U01, mais un peu plus étroite avec 1.744 mm de largeur. L'empattement de 2.495 mm correspond à celui de son prédécesseur, le F56. À l'avant, la F66 se distingue de sa collègue électrique par une autre calandre, les phares sont également légèrement différents. On voit bien le grand capot "en coquille" qui, une fois ouvert, laisse apparaître presque tout l'avant du véhicule.

Mini Cooper S (2024) Mini Cooper SE (2024)

Seul l'arrière est adapté au U01, tout comme l'intérieur avec le grand écran circulaire OLED "pizza". Et puis il y a les poignées de porte en forme d'étrier mentionnées au début.

Les moteurs sont eux aussi plutôt un remaniement : BMW B38 trois cylindres de 156 ch pour la Cooper C, B48 quatre cylindres de 204 ch pour la Cooper S. Une John Cooper Works avec une puissance encore inconnue suivra, ainsi qu'une "nouvelle" Mini Cabriolet de conception similaire.

Mini 5 portes thermique (2024, F65)

Mini poursuit un jeu similaire avec sa "nouvelle" cinq portes. Avec une longueur de 4.036 mm, une largeur de 1.744 mm et une hauteur de 1.464 mm, les dimensions de la carrosserie sont presque identiques à celles de son prédécesseur, la F55, et les poignées de porte en arceau sont restées.

Mini Cooper 5 portes (2024)

Les moteurs à essence correspondent à ceux de la trois portes F66, c'est-à-dire Cooper C et Cooper S.

Mini Aceman (J05)

Si vous vous demandez où se trouve la version électrique de la cinq portes, sachez qu'elle n'existait déjà pas sur le modèle précédent. Mais il existe désormais une voiture électrique avec plus de portes, l'Aceman. Appelée J05 en interne, elle utilise elle aussi la plateforme de GWM.

Mini Aceman SE (2024)

Longueur : 4.070 mm, largeur 1.750 mm, empattement 2.606 mm. C'est donc plus que la J01, mais il n'y a pas de différence au niveau de la propulsion et de l'autonomie. Visuellement, l'Aceman s'oriente plutôt vers le SUV. Poignées de porte incluses. Jusqu'à présent, il n'est pas prévu d'équiper l'Aceman d'un moteur à combustion.