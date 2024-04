Longueur : 4,070 mètres

Largeur : 1,750 mètre

Hauteur : 1,500 mètre

Empattement : n.d.

Compartiment à bagages: 300/1 005 litres

La troisième MINI 100% électrique s'appelle "Aceman". Dévoilé au Salon de Pékin, ce petit SUV renforce l'offre zéro émission du constructeur britannique et entre dans l'un des segments les plus recherchés par les automobilistes.

La taille est certainement l'un des aspects les plus importants de la nouvelle MINI. C'est pourquoi nous examinons de plus près les dimensions de l'Aceman.

MINI Aceman, les dimensions.

Avec ses 4,07 mètres de long, la MINI Aceman se situe au milieu de la gamme MINI, entre la Cooper et le Countryman. Placé dans le segment B, le petit crossover a des proportions carrées et des dimensions générales qui conviennent également à une utilisation en ville.

MINI Aceman SE (2024)

A cet égard, la largeur de 1,75 mètre rend la MINI bien exploitable même sur les routes urbaines, tandis que la hauteur de 1,50 mètre laisse présager une bonne habitabilité pour tous les passagers.

MINI Aceman, habitabilité et compartiment à bagages.

A l'arrière, il est particulièrement confortable pour deux personnes, tandis qu'au milieu, le siège est un peu plus rigide et légèrement plus haut, au détriment de la garde de toit. Toujours au milieu, il faut composer avec le tunnel central qui réduit le confort des jambes, surtout sur les longs trajets.

MINI Aceman SE, le coffre MINI Aceman SE (2024), la banquette arrière

Compte tenu des dimensions, la capacité de chargement est raisonnable, avec un minimum de 300 litres. En rabattant les sièges de la deuxième rangée dans un rapport 60:40, on obtient 1 005 litres.

Comme nous l'avons mentionné, la MINI Aceman n'est disponible qu'en motorisation électrique. Plus précisément, les deux versions sur la liste sont la E de 184 ch et la SE de 218 ch, qui sont équipées respectivement d'une batterie de 42,5 kWh et de 54,2 kWh.

MINI Aceman E MINI Aceman SE Traction Avant : 184 ch et 290 Nm Avant : 218 ch et 330 Nm 0-100 km/h / vitesse maximale 7,9 secondes / 160 km/h 7,1 secondes / 170 km/h Consommation de carburant WLTP aux 100 km 14,1-14,9 kWh 13,9-14,8 kWh Batterie 42,5 kWh 54,2 kWh Autonomie WLTP 294-310 km 382-407 km Puissance de charge AC/DC jusqu'à 11 / 75 kW jusqu'à 11 / 95 kW Temps de charge DC (10-80%) un peu moins de 30 minutes un peu moins de 30 minutes Taux de charge en courant continu 1,0 kWh/min 1,3 kWh/min

MINI Aceman, des concurrents aux dimensions similaires

Il n'est pas facile de trouver des concurrents directs à la Aceman. Le segment B est certes riche en offres, mais peu de modèles défient la MINI en termes de taille et de positionnement sur la liste.

Nous en avons comparé quelques-uns, comme la Jeep Avenger (la seule qui se rapproche de la voiture britannique en termes de longueur),la Fiat 600, la DS 3, l'Opel Mokka et l'Alfa Romeo Junior. Tous les modèles sont disponibles, contrairement à l'Aceman, en version électrique et thermique.