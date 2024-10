AC Cars a annoncé le retour de l'une des voitures de sport britanniques les plus appréciées de tous les temps : l'AC Ace. Mais il ne s'agit pas d'un simple retour puisque le véhicule rétro se modernise, grâce à la nouvelle division AC Cars Classics de l'entreprise.

Connue à l'origine pour son châssis léger, son design époustouflant et son talent pour les circuits, l'AC Ace occupe une place particulière dans le cœur des puristes de l'automobile. Aujourd'hui, 70 ans après ses débuts, AC Cars propose au monde non pas une, mais deux versions de ce roadster classique : l'AC Ace Classic et l'AC Ace Bristol Classic. Les deux modèles promettent une expérience de conduite qui comble le fossé entre l'âge d'or de la voiture dans les années 1950 et la technologie automobile de pointe, d'aujourd'hui.

Galerie: AC Ace

3 Photos AC Cars

À première vue, ces nouveaux modèles semblent tout droit sortis d'une machine à remonter le temps. Les lignes élancées et gracieuses rappellent l'âge d'or des roadsters britanniques, mais la technologie sous le capot est tout sauf de la vieille école. Avec un châssis fidèle au design d'origine mais une carrosserie en fibre de carbone, la nouvelle Ace allie charme vintage et durabilité et performances ultra-modernes. Et, juste pour faire bonne mesure, ils ont ajouté un moteur EcoBoost de 2,3 litres d'origine Ford qui développe plus de 300 ch, de quoi faire sourire n'importe quel conducteur et propulser la voiture de 0 à 100 km/h en seulement 4,6 secondes.

AC Cars propose deux versions distinctes de l'Ace, chacune avec son style unique. Les fans de la première Ace vont adorer l'Ace Bristol Classic, qui arbore fièrement la calandre emblématique "smiley face" de la voiture, un retour aux premiers jours de course. D'autre part, la deuxième Ace Classic présente un design plus élégant et plus épuré, qui rappelle les modèles ultérieurs et une influence précoce sur l'AC Cobra.

Un grand classique qui a son prix

Pour les passionnés d'histoire, le moment ne pouvait pas être mieux choisi. Les nouvelles AC Ace Classics sont lancées juste à temps pour le 70e anniversaire des débuts en course de l'Ace originale. À son apogée, celle-ci n'était pas seulement un "joli visage" : elle a gagné ses galons aux 24 heures du Mans à la fin des années 50, remportant même une victoire de catégorie en 1959.

Bien que la nouvelle AC Ace puisse sembler sortir tout droit du passé, elle regorge de technologies modernes. Le moteur turbocompressé à quatre cylindres est couplé à une transmission manuelle à 6 vitesses. La voiture possède des roues à rayons de 15 pouces et pèse environ 1 100 kg.

Les réservations et commandes sont désormais ouvertes avec des prix à partir de 210 000 € TTC pour les deux versions de la voiture. Les livraisons devraient débuter à l'été 2025.