L'évolution de la voiture électrique chinoise ne connaît aucun ralentissement et la Xpeng P7+ présentée au Mondial de l'Automobile de Paris 2024 en est la confirmation. La nouvelle berline de luxe alimentée par batterie remplacera la P7 déjà vendue dans certains pays européens et aura pour objectif ambitieux d'être le « premier véhicule au monde défini par l'intelligence artificielle ».

Cela signifie que le P7+ utilisera des aides à la conduite et des fonctions avancées qui promettent de rendre la conduite plus sûre, plus intelligente, plus durable et plus agréable, ainsi que des systèmes qui apprennent les préférences du conducteur et des passagers et de nouveaux niveaux de conduite automatisée.

Avec cette berline électrique de haute technologie, Xpeng a l'intention de poursuivre son expansion en Europe, bien que l'on ne sache pas encore quels nouveaux marchés la marque chinoise va cibler. Actuellement, Xpeng vend trois modèles en Norvège, au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en France, en Islande, en Espagne et au Portugal.

Xpeng P7+, l'extérieur

Le style de la nouvelle Xpeng P7+ est encore plus aérodynamique que celui de la déjà célèbre Xpeng P7, avec des formes de berline fastback et des dimensions encore plus grandes, atteignant 5,05 mètres contre 4,88 mètres pour la P7.

Xpeng P7+, vue avant de trois quarts

La nouveauté réside dans le traitement de la face avant, avec des blocs optiques divisés et une signature lumineuse composée de fines lignes horizontales, ainsi que dans l'arrière, où se distingue une aile généreuse intégrée à la base de la lunette arrière et distincte de ce rendu.

Xpeng P7+, le détail de l'arrière

Des jantes en alliage d'un diamètre allant jusqu'à 20 pouces, des poignées de porte rétractables et de nombreux capteurs et caméras intégrés à la carrosserie complètent ce tableau plutôt futuriste.

Xpeng P7+, dimensions

La longueur de la nouvelle Xpeng est de 5,05 mètres (pratiquement la même qu'une BMW Série 5), avec une largeur de 1,93 mètre, une hauteur de 1,51 mètre et un empattement impressionnant de 3 mètres.

Xpeng P7+, vue latérale

Il en résulte une cinq portes avec un grand hayon donnant accès à un compartiment à bagages d'une capacité impressionnante de 725 litres.

Xpeng P7+, intérieur et technologie

L'habitacle du Xpeng P7+ est spacieux comme celui d'un SUV, tout en conservant la forme d'une berline, dédié au confort de cinq personnes et doté d'une grande surface vitrée pour optimiser la luminosité intérieure.

Xpeng P7+, l'intérieur

L'équipement de série comprend des sièges en cuir Nappa avec chauffage, ventilation et massage, ainsi qu'un rembourrage en mousse à mémoire de forme et un réglage électrique. Le système audio à 20 haut-parleurs avec fonction de son surround est également doté d'un système de réduction du bruit.

Les systèmes de conduite automatisée de niveau 2++ (Partial Automated Driving) font partie d'une suite d'ADAS avancés qui sont constamment mis à jour en ligne (OTA - Over The Air) combinés avec la solution visuelle XPENG AI Hawkeye alimentée par de grands modèles d'Intelligence Artificielle de bout en bout.

Xpeng P7+ avec XPENG AI Hawkeye Visual Solution

Ce système est équipé de deux caméras 8M, d'un radar à ondes millimétriques et d'un radar à ultrasons, offrant des fonctions de conduite intelligente même dans des conditions de faible luminosité.

Xpeng P7+, moteurs et mécanique

La nouvelle berline électrique chinoise à carrosserie rapide est proposée en deux options avec un seul moteur électrique et une traction arrière : la Lev1 de 245 ch (180 kW) à 2 roues motrices et la Lev2 de 320 ch (235 kW) à 2 roues motrices.

Le Lev1 est équipé d'une batterie au lithium-phosphate de fer de 60,7 kWh et dispose d'une autonomie de 602 km approuvée par le CLTC. Le Lev2 est équipé d'une batterie de 76,3 kWh et dispose d'une autonomie de 710 km approuvée par le CLTC. Pour les deux, la vitesse maximale est de 200 km/h.

Xpeng P7+, la vue arrière

L'architecture électrique embarquée de 800 volts garantit une très faible consommation de l'ordre de 11,6 kWh/100 km (cycle CLTC).

La suspension indépendante est composée d'une double triangulation à l'avant et d'une suspension à cinq bras à l'arrière.

Xpeng P7+, prix et accessoires

Pour l'instant, les listes de prix du Xpeng P7+ n'ont pas été rendues officielles, mais sachant que l'actuel P7 est vendu en France et en Allemagne à un prix de base d'environ 50 000 euros, il est facile d'imaginer que le P7+ pourrait débuter au moins à 55/60 000 euros.