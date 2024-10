Combien de kilomètres une voiture hybride rechargeable peut-elle parcourir sans faire le plein ? Selon Jaecoo, au moins 1 300 km. Pour le prouver, l'entreprise a entrepris un ambitieux voyage en Chine, de Guangzhou à Wuhu, avec une flotte de plusieurs 7 PHEV, le nouveau SUV de l'entreprise, conduits par une équipe de journalistes internationaux.

Nous sommes parmi eux, pour vous raconter en direct dans des stories Instagram quelques coulisses de cette aventure et dans les semaines à venir l'expérience complète.

Un super voyage

Selon l'entreprise, le trajet total devrait dépasser les 1 300 km et se déroulera sur un itinéraire très proche des scénarios de conduite réels des clients. En particulier, l'équipe de journalistes impliqués conduira la voiture à la fois en ville aux heures de pointe, sur les autoroutes et sur les voies rapides.

Le voyage a commencé le 16 octobre et, comme indiqué, l'un des principaux objectifs sera de démontrer que la Jaecoo 7 PHEV peut parcourir au moins 1 300 km sans jamais s'arrêter pour faire le plein, en utilisant à la fois l'énergie électrique contenue dans la batterie de la partie zéro émission et l'essence contenue dans le réservoir, le tout grâce à la technologie « super hybride » ou SHS (Super Hybrid System) brevetée par l'entreprise.

Jusqu'à 90 km en électrique

La nouvelle Jaecoo 7, hybride rechargeable, arrivera en Italie au premier semestre 2025. Sous son capot se trouve un groupe motopropulseur d'une puissance totale de 340 ch et d'une autonomie de 90 km en mode électrique, composé d'un moteur turbo essence quatre cylindres de 1,5 litre associé à deux moteurs électriques alimentés par un pack de batteries de 18,3 kWh.

Par rapport à la version purement thermique qui peut déjà être achetée en Italie, le PHEV est plus puissant mais ne peut compter que sur la traction avant. De plus amples informations sur le prix et la disponibilité seront communiquées par l'entreprise dans les semaines à venir, et nous réaliserons un compte rendu du voyage sur notre chaîne YouTube, alors restez à l'écoute.