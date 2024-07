L'univers des SUV de taille moyenne a une nouvelle star. Il s'agit du Jaecoo J7, un crossover du segment C venu tout droit de Chine pour défier certaines des voitures les plus vendues en Europe et, plus généralement, dans le monde.

Aujourd'hui, nous le confrontons virtuellement à la Jeep Compass, véritable référence parmi les crossovers polyvalents très prisés des familles. Tous deux sont disponibles avec des moteurs 4 cylindres : thermique uniquement pour le chinois (pour l'instant) et mild hybride ou hybride rechargeable pour l'américain, et sont très proches en termes de dimensions et d'équipements.

L'extérieur

En commençant comme toujours par l'extérieur, le Jaecoo J7 et la Jeep Compass ont tous deux des lignes plutôt cubiques inspirées de celles des tout-terrains d'antan. Bien qu'il y ait une grande différence d'âge entre les deux modèles, aucun ne semble déplacé dans leur segment respectif, synonyme du soin apporté par les designers à la définition des lignes.

La carrosserie du nouveau Jaecoo J7, en particulier, est riche de détails stylistiques plutôt raffinés, typiques des voitures de segments supérieurs, comme les poignées rétractables et les feux avant et arrière à LED à plusieurs niveaux avec une structure à LED en forme de pixels, combinés à des jantes en alliage au design très aérodynamique et à des barres de toit à l'aspect vraiment massif.

En revanche, la Jeep Compass, qui vient de subir un léger restylage pour 2024, présente une carrosserie aux lignes plus "classiques" et régulières, avec un avant conçu pour augmenter sa présence sur la route, avec des porte-à-faux, cependant, conçus pour le rendre efficace également en tout-terrain : ce qui est encore plus visible sur les versions plus orientées vers le tout-terrain et plus hautes par rapport au sol.

Jaecoo Jaecoo J7 2024 Jeep Compass 2024

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Jaecoo J7 4,5 mètres 1,86 mètres 1,68 mètres 2,67 mètres Jeep Compass 4,4 mètres 1,87 mètre 1,62 mètre 2,63 mètres

Intérieur

L'habitacle du nouveau-né Jaecoo J7 est spacieux et réalisé avec le souci du détail et des matériaux. Dans l'équipement, par exemple, on ne manque pas de double vitrage et de sièges avant réglables électriquement et chauffants (comme ceux de l'arrière, une option rare sur les SUV de cette catégorie).

Le style du tableau de bord et des panneaux de porte reprend les formes carrées de la carrosserie extérieure, avec de nombreux compartiments de rangement et des commandes développées verticalement. Il ne manque pas non plus un système d'info-divertissement plutôt moderne et actualisé, composé de deux écrans : le tableau de bord entièrement numérique de 10,25 pouces situé devant le conducteur, qui affiche les principales informations de conduite, et l'écran vertical de 14,8 pouces positionné au centre du tableau de bord, équipé, entre autres, du processeur Qualcomm 8155 dérivé des smartphones.

Enfin, en ce qui concerne l'habitabilité, l'espace à bord est suffisant pour les cinq passagers, mais pas pour les bagages, qui ne disposent que de 412 litres, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne.

Jaecoo J7, l'intérieur

L'intérieur de la Jeep Compass, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises ces dernières années, est également rationnel mais ne renonce pas, bien sûr, à la technologie. L'instrumentation est elle aussi numérique, avec notamment un écran de 10,25 pouces combiné à un écran central de 10,1 pouces sur les versions haut de gamme dotées du logiciel Uconnect 5 basé sur Android.

L'espace intérieur est généralement bon, les bagages ne souffrant que légèrement sur la version plug-in (420 litres). Il est possible de voyager à cinq grâce à la conception homogène de la banquette arrière et, pour ceux qui sont assis à l'arrière, il y a des bouches d'aération et diverses prises de recharge.

Jeep Compass 2024, l'intérieur

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Capacité du coffre à bagages Jaecoo J7 10,25" 14,8" 412-1 335 litres Jeep Compass 10,25" 8,4 - 10,1"

420-1 230 litres (PHEV) 424-1 270 litres (MHEV)

Moteurs

Le nouveau Jaecoo J7 arrive sur le marché européen avec un seul moteur, un 4 cylindres 1.6 turbocompressé de 145 ch non électrifié développé en interne par le groupe chinois et déjà préparé pour être décliné également dans les variantes bi-carburation (gaz) et hybrides qui arriveront plus tard.

Le tout est associé de série à une transmission automatique à double embrayage, liée à la transmission intégrale "Intelligent AWD" avec répartiteur hydraulique, qui peut répartir le couple jusqu'à 50/50 entre les deux essieux. Une version hybride rechargeable, déjà annoncée en Chine, est également attendue à une date ultérieure.

La Jeep Compass, en revanche, qui sera commercialisée à partir de l'année modèle 2024, n'est aujourd'hui disponible qu'en version hybride. Elle commence avec la version 1.5 essence mild hybrid de 130 ch et va jusqu'à la motorisation plug-in des versions 4xe de 190 ou 240 ch.

Le 1.5 MHEV est couplé à la traction avant uniquement, tandis que le 4xe dispose d'une transmission intégrale, le 1.3 turbo essence entraînant les roues avant et un moteur électrique étant couplé à l'essieu arrière.

Jaecoo J7 2024 Jeep Compass 2024

Modèle Thermique uniquement Hybride doux Hybride rechargeable Jaecoo J7 1.6 145 CH bientôt disponible bientôt disponible Jeep Compass n.d. 1.5 130 CH 1.3 190 CH 1.3 240 CH

Prix

Les prix du nouveau Jaecoo J7 pour l'Europe n'ont pas encore été dévoilés, mais ils devraient débuter aux alentours de 40 000 euros. Les prix de la Jeep Compass 2024 commencent à 38 900 euros pour l'hybride léger en version Altitude et vont jusqu'à 42 900 euros pour le plug-in de 240 ch en version Summit.