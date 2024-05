Parmi les SUV chinois les plus intéressants qui arriveront en Italie dans les prochains mois figure le Jaecoo J7. Long de 4,5 mètres, il est proposé dans notre pays avec un moteur turbo essence de 1,6 litre développant 186 ch, couplé à une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports et à une transmission intégrale, tandis qu'une version hybride rechargeable de 347 ch verra le jour ultérieurement.

Ce qui la rend particulièrement attrayante, c'est avant tout son prix, avec un prix de base d'environ 40 000 euros. Mais l'intérieur est aussi l'un des points forts du J7. Essayons donc de monter à bord du Jaecoo.

Jaecoo J7, le tableau de bord

L'impact sur l'intérieur de la J7 est frappant, les deux écrans attirant immédiatement l'attention. Devant le conducteur se trouve un petit combiné d'instruments entièrement numérique qui affiche les principales informations de conduite, tandis qu'au centre se trouve l'écran vertical de 14,8 pouces du système d'infodivertissement.

Jaecoo J7, le système d'infodivertissement de 14 pouces

Équipé du processeur Qualcomm 8155, il présente des graphismes simples et une grande fluidité. En fait, cet écran englobe toutes les fonctions principales de la voiture, puisqu'il n'y a pas de commandes physiques sur le tableau de bord. C'est donc à partir de l'écran que l'on gère les modes de conduite, les paramètres de connectivité (Android Auto et Apple CarPlay sans fil de série), la couleur de l'éclairage LED, le système de caméra à 360° et le contrôle de la climatisation.

Sous l'infotaiment, il y a de la place pour une station de recharge sans fil d'une puissance maximale de 50 W, avec une ventilation pour éviter que le smartphone ne surchauffe.

Jaecoo J7, qualité et matériaux

La qualité perçue est élevée à bord du Jaecoo grâce aux matériaux doux au toucher et à l'alternance continue de cuir et de moulures aspect acier qui parviennent à créer une ambiance moderne et soignée.

Il y a également des doubles vitrages à l'avant pour rendre l'habitacle plus silencieux et ainsi augmenter le confort sur les longs trajets. Toujours en matière de confort, les sièges avant sont réglables électriquement et sont chauffants (tout comme les sièges arrière, une option rare sur les SUV de ce segment).

Jaecoo J7, l'espace

Le J7 exploite pleinement ses dimensions de segment C (à égalité avec des concurrents tels que le Hyundai Tucson et le Jeep Compass), en offrant beaucoup d'espace aux passagers arrière. Même les personnes de grande taille sont à l'aise, avec un bon espace pour les jambes et la tête.

Jaecoo J7, l'intérieur

La situation est un peu différente pour le coffre, qui a une capacité minimale d'environ 420 litres, juste en dessous de la moyenne de la catégorie. En rabattant la rangée arrière dans une configuration 60:40, ce volume passe à environ 1 330 litres. Le compartiment de charge est régulier, tandis que le double fond est occupé par une roue de secours de taille originale.