La marque Jaecoo est l'une des nouveautés de cette année et sa gamme s'élargit déjà avec un nouveau SUV de 4,40 mètres de long. Après le Jaecoo 7 et le Jaecoo 8, c'est au tour du Jaecoo 6, un SUV compact à motorisation électrique qui affiche des ambitions tout-terrain avec une transmission intégrale et une garde au sol minimale de 17 centimètres.

Déjà commercialisé dans plusieurs pays asiatiques, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, le Jaecoo 6 pourrait bientôt se retrouver sur nos routes. Pour l'instant, nous n'avons pas de détails sur les prix.

Jaecoo 6, l'extérieur

Le Jaecoo 6 s'inspire des véhicules tout-terrain, avec des lignes nettes et carrées qui le font paraître plus grand et plus imposant qu'il ne l'est en réalité. La partie avant présente un fort développement vertical et se caractérise par des blocs optiques à LED en forme de L inversé, reliés par une calandre composée de nombreuses et fines lamelles verticales.

Sur les côtés, on remarque de grandes surfaces vitrées aux lignes acérées et les poignées de porte ont été remplacées par de petits boutons qui activent l'ouverture électrique, tandis que les ailes marquées soulignent encore davantage la vocation tout-terrain du modèle. Derrière, sur le grand hayon à ouverture latérale, se trouve une petite boîte pour ranger de petits objets ou des câbles de recharge.

Jaecoo 6, les dimensions

Longueur 4,40 mètres Largeur 1,91 mètre Empattement 2,71 mètres Hauteur 1,71 m Poids 1 892 kg

Jaecoo 6, l'intérieur

A bord, le Jaecoo 6 conserve des formes acérées et carrées, avec une planche de bord horizontale. L'écran tactile du système d'info-divertissement est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8155, d'une diagonale de 15,6 pouces, et permet d'accéder à la fois aux fonctions du système multimédia et aux différents réglages de la voiture. Un second écran de 10,25 pouces situé derrière le volant sert de tableau de bord.

Jaecoo 6 (2024)

Jaecoo 6, moteur et batterie

La chaîne de traction électrique du Jaecoo se compose de deux moteurs à aimants permanents, un sur chaque essieu. À l'avant se trouve une unité de puissance de 95 ch et 165 Nm de couple, tandis qu'à l'arrière se trouve une unité plus puissante de 184 ch et 220 Nm. La puissance du système ainsi générée atteint 279 ch pour 375 Nm. Départ arrêté, le Jaecoo 6 atteint 100 km/h en 6,5 secondes.

Les deux unités électriques sont alimentées par une batterie lithium-ion de 69,8 kWh qui promet une autonomie de 470 km calculée selon le cycle d'homologation NEDC et qui peut être rechargée à une puissance maximale de 85 kW DC, ce qui lui permet de passer de 30 % à 80 % en une demi-heure seulement.