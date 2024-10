La sécurité domestique est un enjeu majeur de nos jours, et Ford a une idée pour intégrer votre véhicule à l'action. Le constructeur automobile a récemment publié un brevet détaillant un système de sécurité embarqué sur la voiture, mais il ne se contente pas de surveiller le véhicule en lui-même. Bien au contraire, c'est ce dernier qui vous surveille, et il utilise un drone pour voir les zones au-delà de la rue ou de l'allée.

Le brevet a été déposé en 2022 et est intitulé "Systèmes et méthodes pour fournir un service de sécurité basé sur un véhicule et un drone". En lisant le jargon du brevet, nous apprenons que le véhicule en question peut être n'importe quoi, allant d'une berline à un camion qui transporte "au moins un drone". Il ne s'agit pas seulement d'une plate-forme pour transporter et lancer le drone, mais plutôt du centre de contrôle de toutes les activités de surveillance.

Le brevet en détails

Les zones à surveiller sont définies et hiérarchisées par le propriétaire du véhicule. À partir de là, les systèmes embarqués prennent le relais en utilisant une large gamme de technologies. Le brevet mentionne tout, du radar aux caméras infrarouges, en passant par les détecteurs à ultrasons et les capteurs capacitifs montés sur le véhicule. En théorie, il sert de machine de surveillance principale garée dans une allée ou une rue, surveillant le devant de la maison. Pour atteindre d'autres zones, il peut lancer "au moins un drone" pour surveiller une zone prédéterminée que le véhicule ne peut pas voir. Ford décrit même les itinéraires que le drone doit suivre, comme une sentinelle en patrouille.

Le brevet mentionne également des véhicules autonomes "configurés pour se déplacer le long de voies accessibles aux véhicules afin d'assurer une communication constante" avec le drone. Sympa, et un peu terrifiant.

Comme pour de nombreux brevets, rien ne garantit que celui-ci verra le jour. De plus, le libellé suggère qu'il pourrait s'agir d'un projet destiné aux sociétés de sécurité pour aider les opérateurs humains à patrouiller les propriétés commerciales. Mais rien n'empêche votre voisin paranoïaque d'acheter un camion autonome avec des drones pour surveiller les 40 derniers mètres...