Porsche a dévoilé une étrange (et peut-être ingénieuse) idée de moteur à combustion à six temps. Si vous ne connaissez pas les principes de base d'un moteur à combustion interne, nous allons essayer de rester simples. Si, en revanche, vous savez comment fonctionnent les moteurs... nous essaierons encore de rester simples.

À quelques rares exceptions près, toutes les voitures à combustion utilisent un moteur à quatre temps : admission, compression, détente et échappement. L'admission est le moment où l'air et le carburant pénètrent dans le cylindre. La compression est le moment où le piston pousse le mélange vers le haut du cylindre. Le mélange est enflammé et la détente pousse le piston vers le bas. L'échappement est la phase finale qui pousse le gaz restant hors du cylindre.

Moteur à six temps avec deux séquences de trois temps

Les ingénieurs de Porsche pensent pouvoir ajouter à ce processus une autre phase de compression et d'expansion. Les documents déposés auprès de l'Office américain des brevets et des marques (US Patent and Trademark Office) décrivent spécifiquement ce processus comme "six temps individuels qui peuvent être divisés en deux séquences de trois temps". Les étapes ajoutées se produiraient entre les courses traditionnelles d'expansion et d'échappement. La première séquence serait donc admission-compression-détente, suivie de compression-détente-échappement.

Porsche

À cette fin, le brevet de Porsche montre un vilebrequin tournant sur un anneau comportant deux cercles concentriques. Le point central de rotation est ainsi alterné, ce qui a pour effet d'abaisser la course du piston (point mort bas) pour des courses supplémentaires. Cela modifie à son tour la compression, car le piston ne se déplace plus aussi haut (au point mort haut) dans le cylindre. Cela signifie également que ce moteur a deux points morts haut et bas.

Objectif : plus de puissance et d'efficacité

Pourquoi toute cette complexité ? En bref, cette conception permet de générer plus de puissance avec un meilleur rendement. Dans un moteur classique, seul un des quatre temps produit réellement de la puissance. De cette manière, la formule passe à un temps sur trois et le mélange est brûlé plus complètement. Bien sûr, l'inconvénient est une plus grande complexité. Reste à savoir si les avantages sont suffisants pour justifier la conception.

Comme c'est le cas pour de nombreux brevets, il est possible que celui-ci ne voie jamais le jour. L'idée est certainement intéressante, mais elle suggère surtout que Porsche s'efforce de trouver des moyens de maintenir les moteurs à combustion en vie face à l'avancée de la voiture électrique.