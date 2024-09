Il existe plusieurs façons pour traiter une voiture en vue d'un nouveau travail de peinture. Le ponçage de la peinture existante est une option, tout comme le sablage de la carrosserie. Mais le moyen le plus complet et le plus minutieux de garantir une couche parfaite de peinture neuve consiste à décaper la voiture jusqu'au métal nu et à la tremper dans un bain d'acide.

Le processus de trempage à l'acide est exactement ce à quoi on pense. Une fois la voiture démontée jusqu'au châssis nu, elle est suspendue par un jeu de cordes et plongée dans une cuve d'acide, où elle est chimiquement débarrassée de tout ce qui n'est pas du métal, qu'il s'agisse de peinture, de caoutchouc, de colle ou de mastic.

La société 3S Chemicals LLC de Nanty-Glo, en Pennsylvanie, utilise un processus en trois étapes pour s'assurer qu'il ne reste absolument rien avant qu'une voiture ne soit peinte. Tout d'abord, la voiture est plongée dans un dégraissant alcalin et un décapant pour enlever les résidus et la peinture. Elle passe ensuite dans un décapant pour éliminer toute trace de rouille sur la carrosserie et ne laisser que du métal en bon état et utilisable. Elle est ensuite plongée dans un liquide antirouille pour éviter que la carrosserie ne rouille davantage entre le moment où cette opération est effectuée et celui où elle est peinte.

La chaîne YouTube Minute_of_Dangle montre l'ensemble du processus sur une Porsche 911 de 1972, nous donnant un aperçu de tous les problèmes que l'on peut rencontrer lors du trempage d'une voiture dans l'acide. Cette voiture était très abîmée, avec plusieurs couches de vieille peinture, un trou en forme de boomerang dans le toit et de la rouille sous la fibre au niveau des sièges arrière.

Il est incroyablement satisfaisant de voir les couches de peinture se détacher simplement avec un nettoyeur haute pression. Des éléments comme le mastic de jointure et la fibre de verre ont dû être plongés plusieurs fois dans l'acide pour être complètement enlevés. Selon la description de la vidéo, le processus complet prend environ six semaines, car 3S Chemicals utilise des produits respectueux de l'environnement pour effectuer ces opérations.