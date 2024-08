Il s'agit des 147 GTA et 156 GTA qui partagent non seulement le style mais aussi la mécanique avec le moteur V6 3.2 de 250 ch.

Plus qu'un modèle, une version très spéciale : ces fameuses jantes ont accompagné les variantes hautes performances des Alfa Romeo les plus populaires du début des années 2000.

Parmi les nombreuses jantes que vous pourriez avoir, en standard ou sur demande, les plus impressionnantes et les plus mémorables sont celles-ci. Elles sont caractérisées par le motif en forme de "D".

Moins célèbre que son ancêtre, la "reine des rallyes", la dernière Lancia Delta avait en tout cas un style non trivial et élégant.

Autre modèle qui n'aurait pas besoin d'être présenté, la Mercedes 190 Evo 2 de 1990 séduit encore aujourd'hui par son allure puissante, sa carrosserie musclée et son spoiler, qui a porté à l'extrême les lignes acérées mais élégantes de la 190, le chef-d'œuvre de Bruno Sacco. Ses jantes en forme d'étoile à 6 rayons et aux proportions particulières sont très spécifiques à ce modèle.

Mercedes C 36 AMG

La première Mercedes Classe C à avoir subi la "cure" AMG en 1993 se distinguait non seulement par son moteur 6 cylindres en ligne porté à 3,6 litres et 280 ch, mais aussi par le dessin particulier des jantes, également signées AMG, aux formes pleines et massives. Elles seront plus tard visibles sur d'autres modèles, tels que l'E 50 AMG.