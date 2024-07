Audi est peut-être une marque premium, mais cela ne signifie pas toujours que l'on obtient les plus belles choses, même avec le modèle de base. Prenons par exemple le Q4 e-tron, un SUV électrique qui, à technologie égale, sert d'alternative plus chic à la Volkswagen ID.4.

La version de base du Q4 e-tron vendue en Allemagne n'est toutefois pas aussi chic, car elle est équipée de roues en acier. Il s'agit d'un grand jeu de 19 pouces avec de glorieux enjoliveurs. Format : 8,0Jx19, pneus 235/55|255/50 R19. Ironiquement, l'ID.4 a toujours des roues en alliage léger sur son marché d'origine.

Audi A1 with steel wheels Audi Q2 with steel wheels

La Q4 e-tron est également équipée de freins à tambour sur l'essieu arrière, Audi arguant que les disques à l'arrière ne sont pas nécessaires sur une voiture électrique. Le système de récupération d'énergie se charge de 90 pour cent du travail de freinage, tandis que les disques avant se chargent en grande partie des 10 pour cent restants.

La raison : les freins à tambour ont des coûts d'entretien moindres et réduisent le risque de corrosion. Comme les disques arrière ne seraient utilisés que rarement, ils rouilleraient prématurément.

La Q4 e-tron et son dérivé Sportback plus racé ne sont pas les seuls modèles Audi à être vendus avec des jantes en acier de série. La petite voiture A1 et le crossover compact Q2 renoncent également aux jantes élégantes dans leur équipement de base. La première reçoit un petit jeu de roues de 15 pouces, la seconde des roues de 16 pouces un peu plus grandes. Les deux modèles vivront pour une durée indéterminée, car aucune des deux gammes n'aura droit à une nouvelle génération.

L'A1 Sportback, en fait une VW Polo en smoking, est déjà disponible en Allemagne pour 26 990 euros, tandis qu'Audi demande au moins 33 300 euros pour la Q2. En tant que voiture purement électrique, la Q4 E-Tron est, de manière prévisible, beaucoup plus chère. Il commence à 53 550 euros, et ce uniquement parce qu'il existe une nouvelle variante d'entrée de gamme portant le chiffre 35. Celle-ci est également disponible depuis cette semaine pour le Q4 Sportback e-tron au prix de 55 550 euros.

La vente de véhicules électriques est une entreprise difficile si l'on considère qu'Audi ne propose le Q4 qu'avec des roues en acier et des sièges en tissu. L'entrée de gamme est dotée d'une batterie de 52 kWh, un net déclassement par rapport à l'ancien pack de 77 kWh. Mais voici le clou du spectacle : même le plus cher des deux est équipé de jantes en acier d'usine. Oui, vous pouvez acheter une nouvelle Audi avec des jantes en acier (et des freins à tambour à l'arrière) pour plus de 50 000 euros.

Aux États-Unis, où la Q4 la moins chère coûte 55 200 dollars et est équipée de jantes en aluminium de 19 pouces, les roues en acier ne seraient pas bien accueillies dans ce pays. L'A1 et la Q2, dont nous avons déjà parlé, n'ont jamais été vendues en Amérique du Nord.

Il semble toutefois que les jantes en acier reviennent à la mode : Skoda a récemment annoncé un nouveau modèle de base pour l'Octavia remaniée, baptisé Essence. De série ici : Des jantes en acier de 16 pouces, bien sûr ...

Galerie: Modèles Audi de base avec roues en acier