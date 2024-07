En tant que passionnés de l'automobile, nous avons remarqué quelque chose d'un peu étrange sur la nouvelle Audi A5. Non, pas le fait qu'elle remplace complètement l'A4. Sur l'A5 classique, le hayon est orné d'un graphisme rouge. Cela vous semble familier ? Il s'agit du losange caractéristique d'Audi Sport dans la couleur "Progressive Red". Il était auparavant réservé aux modèles S, RS et R, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Il s'agit d'un emblème sorti tout droit de l'usine, à l'instar de ce que l'on a pu voir dernièrement chez le grand rival d'Audi, BMW. Pour un œil non averti, le nouveau logo suggère qu'il s'agit d'une version performante alors qu'il s'agit en fait d'une A5 normale. Après avoir creusé un peu, j'ai remarqué que l'A5 n'est pas le premier modèle d'Ingolstadt à arborer cet emblème arrière quelque peu trompeur. Présenté en septembre 2023, le Q8 facelift a le même look. La dernière A3 arbore également le graphisme rouge.

2025 Audi Q8 badge

Il est vrai qu'il est joli, mais ceux qui s'y connaissent en automobile le trouveront trompeur. Il s'agit d'un autre cas de dilution de la marque pour vendre plus de voitures en misant sur la désirabilité d'une variante plus haut de gamme. Il faut croire que l'on fait semblant jusqu'à ce que l'on y arrive. Attention, le petit logo rouge n'est pas standard. Sur l'A3 et le Q8, il faut passer au niveau de finition S Line. Les versions de base de ces deux voitures sont dépourvues de l'insigne Audi Sport. Le configurateur de l'A5 2025 n'est pas encore sorti, mais il devrait en être de même.

Audi Sport n'est pas aussi désirable que BMW M, mais cette décision n'en est pas moins controversée. Pour rendre à César ce qui lui appartient, le système de dénomination confus disparaît heureusement. Fini donc les voitures maladroitement nommées "55 TFSI" ou "40 TDI". La soupe alphanumérique introduite en 2017 appartiendra au passé.

Audi est en train de rafraîchir sa gamme en déplaçant toutes les voitures à moteur à combustion vers les numéros impairs et les VE vers les numéros pairs. La nouvelle A5 a tué l'A4 à essence afin qu'une A4 électrique puisse voir le jour dans quelques années. De même, l'A6 à motorisation conventionnelle passera au niveau de la famille A7, libérant ainsi de la place dans la gamme pour une A6 électrique.

Audi 2025 Audi A3 badge

Alors que de nouveaux véhicules électriques sont en préparation, de nombreuses voitures à essence sont mortes ou sur le point d'être retirées du marché. La TT a été abandonnée en 2023, tandis que la puissante R8 a été mise au rancart il y a quelques mois. En outre, nous venons d'apprendre que les modèles A5 Coupé et A5 Cabriolet ont disparu, de même que leurs équivalents S et RS. La berline sous-compacte A1 ne sera pas renouvelée pour une nouvelle génération, et nous pouvons dire la même chose pour le petit crossover Q2.

En l'état actuel des choses, Audi ne propose plus de voitures à deux portes. En ce qui concerne l'avenir, les véhicules à moteur à combustion interne disparaîtront dans moins d'une décennie. La marque premium allemande a l'intention de proposer une gamme exclusivement électrique dès 2033. C'est-à-dire deux ans avant l'interdiction de vente prévue par l'Union européenne pour les voitures neuves produisant des émissions de gaz à effet de serre.

2025 Audi Q8 E-Tron badge

Audi pourrait encore produire des voitures à essence en Chine après cette date, en fonction de la demande locale. Entre-temps, les derniers nouveaux modèles dotés d'un moteur à combustion devraient sortir en 2026. Tous les nouveaux modèles lancés par la suite seront des véhicules électriques. C'est à condition qu'il n'y ait pas de changement de plan compte tenu de l'adoption plus lente que prévu des voitures électriques.

À cet égard, Audi pourrait même arrêter la production des Q8 E-Tron et Q8 E-Tron Sportback dans son usine de Bruxelles en raison de la faiblesse de la demande. À ce propos, les grands SUV électriques arborent également le graphisme rouge sur la version S Line...