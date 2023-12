Dongfeng, constructeur automobile d'État chinois fondé en 1969, n'est pas vraiment populaire en dehors de ses frontières. On vous présente toutefois le M-Hero 917, une sorte de Hummer revu à la sauce chinoise.

Commençons par un peu d'histoire. M-Hero (ou Mengshi, qui signifie "guerrier féroce") est une marque de tout-terrain haut de gamme appartenant à Dongfeng et le 917 est son modèle haut de gamme. Il a été dévoilé l'année dernière, mais il a fallu plusieurs mois au constructeur pour obtenir l'autorisation de production de la part des autorités chinoises.

Il est finalement sorti des chaînes de montage en avril de cette année et nos amis et collègues de Wheelsboy ont récemment eu la chance de filmer le tout-terrain.

De l'extérieur, le 917 semble avoir été conçu avec un couteau de cuisine - pas une seule courbe n'est visible sur la carrosserie. La finition noire mate et le pare-chocs robuste lui donnent presque l'air d'une machine militaire. Bien que ce ne soit pas le cas, il est important de noter que le SUV repose sur un châssis carrossé et qu'il dispose d'un groupe motopropulseur performant sous le capot.

Sur le marché chinois, M-Hero propose deux groupes motopropulseurs différents pour le tout-terrain. Il existe une version entièrement électrique dotée de quatre moteurs électriques et d'une énorme batterie NMC de 140 kilowattheures. Le véhicule présenté dans la vidéo en haut de cette page est équipé d'un système hybride à prolongateur d'autonomie qui utilise un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre comme générateur. Il alimente une batterie de 66 kWh et trois moteurs électriques d'une puissance totale de 816 chevaux. Cela suffit pour accélérer de 0 à 100 km/h en six secondes.

Des options plus que surprenantes

Ces chiffres sont impressionnants, mais ils ne sont rien comparés à l'équipement standard et optionnel du 917. Pour commencer, la machine est équipée de poignées de porte intérieures qui rappellent le pistolet Desert Eagle. Les deux leviers de la console centrale ressemblent à des manettes de gaz d'avion et contrôlent la transmission et les modes de conduite du véhicule. Le tableau de bord comporte trois écrans : un combiné d'instruments numérique, un écran de navigation et un écran d'infodivertissement pour les passagers.

Le meilleur est sans doute le pack drone en option, qui coûte 13 000 euros et comprend un véritable drone que l'on peut commander vocalement depuis l'intérieur de la voiture. Et pour ne pas oublier, il y a aussi un système de direction arrière commutable, qui donne au SUV la possibilité de faire la "marche en crabe". Plus d'informations dans la vidéo.