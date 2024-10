La BMW M5 de première génération est l'une des berlines les plus cool de la planète. Commercialisée au milieu des années 1980, elle associait une allure majestueuse à un habitacle confortable et à un moteur six cylindres en ligne dérivé du sport automobile dont la sonorité était incroyable. Même 40 ans plus tard, elle reste une voiture à laquelle on peut aspirer.

La chaîne YouTube AutoTopNL a eu la chance d'emmener une M5 de la génération E28 sur l'autoroute Autobahn en Allemagne, où la vitesse n'est pas limitée, ce qui nous a permis de voir comment la supercar à quatre portes peut supporter des parcours à grande vitesse après des décennies sur la route.

À la surprise générale, cette BMW peut toujours suivre (et même dépasser) le trafic moderne sur l'Autobahn. Le conducteur peut atteindre une vitesse de 228 km/h indiquée par le GPS avant de devoir ralentir à l'approche du trafic. N'oublions pas qu'à ses débuts, la M5 était l'une des voitures les plus rapides de la planète, avec une vitesse maximale de 245 km/h.

La sonorité de la M5 est encore plus impressionnante que sa vitesse. Le 6 cylindres en ligne de 3,5 litres atmosphérique tourne à 6 900 tr/min et offre une sonorité rauque à chaque rapport. Comparé aux innombrables moteurs turbocompressés d'aujourd'hui, c'est une expérience religieuse, même à travers un microphone.

À une époque où l'induction forcée, l'hybridation et les poids massifs sont la norme, il est impossible de s'attendre à ce que la M5 revienne un jour à un état aussi puriste. Nous ne pouvons qu'admirer ce qui a été... et continuer à parcourir les petites annonces pour trouver des E28 bon marché.