Lors du salon « City of Genius » à Shanghai le 19 octobre 2024, Mercedes-Benz et Moncler ont franchi la prochaine grande étape de leur collaboration. Les partenaires y ont dévoilé une œuvre d'art unique, le « Project G-Class Past II Future », inspiré par NIGO. Elle est basée sur une Classe G des années 90, restaurée de fond en comble.

Avec de nombreux éléments de design, à l'intérieur comme à l'extérieur, NIGO a contribué à citer le design des années 90 et à le transposer dans la culture actuelle. Outre la pièce unique, il existe la Mercedes Classe G Past II Future, disponible à la vente. Elle s'inspire de l'œuvre d'art, se base sur les modèles actuels de la Classe G et est produite en édition limitée à 20 véhicules seulement.

Galerie: Mercedes-Benz x Moncler by NIGO

2 Photos Mercedes-Benz

Cette création unique de NIGO est la deuxième œuvre d'art issue de la collaboration entre Mercedes et Moncler. Tout comme le PROJET MONDO G, présenté en février 2023 lors du défilé « The Art of Genius » de Moncler à Londres, cette œuvre d'art associe l'esthétique matelassée distinctive de la veste bouffante Moncler à l'angularité reconnaissable de la Classe G.

D'une longueur de 4,5 mètres, d'une largeur de 1,9 mètre et d'une hauteur de 2,0 mètres, l'œuvre d'art se décline dans une palette de couleurs minimaliste, mate et bicolore, vert olive et gris, complétée par des accents extérieurs marqués en noir et or.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz x Moncler by NIGO Mercedes-Benz Mercedes-Benz x Moncler by NIGO

Les lignes épurées de la Classe G Cabriolet lui confèrent un look contemporain. La fonctionnalité et le design typiques de la Classe G ont été conservés et réinterprétés. Il s'agit notamment de la roue de secours emblématique sur le hayon, des jantes en acier noir au design des années 90, d'un pare-brise rabattable et d'un bidon d'essence doré.

L'habitacle a également été retravaillé. Entre autres, le fan de la Classe G Devon Turnbull - connu pour ses installations audio immersives - a conçu un système sonore qui s'intègre parfaitement au concept du véhicule, tant sur le plan technique que visuel. Les « boom boxes » musicaux sont montés sur la tringlerie de la capote du toit décapotable et sont démontables - tout comme le toit complet et les enceintes. Un élément de design typique des anciennes Classe G est intégré avec des motifs de sièges à carreaux. Des touches d'orange et d'or établissent un parallèle avec la collection de mode assortie de Mercedes, Moncler et NIGO.

La Classe G en édition limitée et la collection capsule sont les premiers produits de la coopération à pouvoir être achetés. La Mercedes-Benz Classe G Past II Future fait référence à la pièce artistique unique de Nigo et se base sur le nouveau G 450 d. Elle dispose d'une peinture extérieure bicolore verte et grise, d'une sellerie à carreaux typique de la Classe G et d'une roue de secours à l'arrière avec le logo de la collaboration sur le couvercle.

Des accents extérieurs noirs se retrouvent sur les cadres de fenêtres, les roues en alliage léger et les pare-chocs caractéristiques, sur toute la longueur des flancs. Sur ces dernières figure l'inscription Past II Future, que l'on retrouve également à l'intérieur, sur la poignée de maintien du tableau de bord. Sur la console centrale, l'inscription « 1 of 20 » indique que ce modèle spécial est en édition limitée. Les 20 exemplaires seront livrés aux clientes et clients en avril 2025.