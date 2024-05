Les voitures allemandes ne sont pas vraiment réputées pour leur fiabilité. Leurs conceptions complexes, leurs pièces coûteuses et leurs coûts d'entretien élevés font qu'elles ne durent généralement pas aussi longtemps qu'une Toyota ou une Honda équivalente. La Classe G de Mercedes-Benz ne suit pas cette tendance, puisque la grande majorité des modèles construits depuis son lancement en 1979 sont aujourd'hui toujours en circulation.

S'exprimant sur les attentes concernant la nouvelle Classe G électrique, Michael Schiebe, PDG d'AMG et responsable des unités commerciales Classe G et Maybach, s'attend à ce qu'elle soit à la hauteur de ses frères et sœurs à essence en termes de durée de vie.

"80 % des Classe G produites sont encore sur le marché", a déclaré Schiebe à un groupe de journalistes lors d'une table ronde organisée en France. "Les voitures ont une très longue durée de vie."

"Si l'on considère la durée de vie d'une Classe G de 1979, je pense qu'il faudra avoir conduit beaucoup, beaucoup de voitures compactes, dans certains cas, pour maintenir la durée de vie d'une Classe G."

Mercedes a construit la 500 000e Classe G en 2023, ce qui signifie qu'il y en a encore plus de 400 000 en circulation aujourd'hui, selon l'entreprise. À titre de comparaison, Porsche affirme qu'environ 70 % seulement des 911 produites sont encore en état de rouler.

Bien que Schiebe n'ait pas révélé quelle part de marché Mercedes s'attend à ce que le G580 électrique doté de la technologie EQ prenne sur la gamme de véhicules, il est optimiste et pense que les concessionnaires et les clients seront satisfaits.

"Nous essayons d'être une entreprise centrée sur le client", a déclaré Schiebe. "Nous voulons offrir aux clients ce qu'ils veulent. Et s'ils demandent des moteurs V8, il est de notre devoir de leur fournir des moteurs V8 très efficaces et très puissants."

"La nouvelle classe G électrique ouvre de nouvelles perspectives à nos concessionnaires. Des clients que nous n'aurions peut-être pas attirés par le passé, nous avons maintenant la possibilité d'y accéder".

L'année modèle 2025 marquera la première fois où Mercedes-Benz vend la Classe G aux États-Unis avec un groupe motopropulseur autre qu'un V8 depuis qu'elle a été officiellement ajoutée à la gamme américaine en 2002. En plus d'un système de propulsion électrique, le G550 d'entrée de gamme a vu son V8 biturbo remplacé par un six cylindres en ligne turbo complété par une technologie mild-hybrid.

"Nous avons des clients qui aiment vraiment le V8", a déclaré Schiebe. "Et ils aimeront le V8 de la Classe G pour toujours. Ils peuvent continuer avec la G63. Ensuite, nous ouvrons [la disponibilité] pour les clients qui veulent un moteur à combustion très efficace et très performant, le six cylindres G550. Il est plus efficace, plus dynamique que son prédécesseur V8, c'est la voiture qu'il leur faut. Et puis il y a la version électrique pour ceux qui aiment la forme, l'aspect et la sensation de la Classe G, mais qui disent 'de nos jours, je ne veux plus conduire une Classe G à moteur à combustion".

"Nous avons donc mis en place, d'un point de vue commercial, une sorte de stratégie de réduction des risques."