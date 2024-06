Longueur: 4.606 mm

4.606 mm Largeur: 1.931 mm

1.931 mm Hauteur: 2.042 mm

2.042 mm Empattement: 2.890 mm

2.890 mm Coffre à bagages: 640/1.941

Née en 1979, la Mercedes Classe G est une véritable légende du tout-terrain, un modèle capable de traverser les époques sans jamais trahir son ADN. Tant sur le plan mécanique, châssis avec longerons à l'origine et encore aujourd'hui, que sur le plan stylistique. Ce qui a changé, génération après génération, c'est la technologie et les dimensions.

En 45 ans de carrière, il a grandi, sans jamais exagérer, pour atteindre sa longueur actuelle de 4,6 mètres. Comme un SUV moyen, il offre un bon espace intérieur.

Mercedes Classe G 2024 : les dimensions

La Mercedes Classe G de la génération actuelle mesure 4,6 mètres (4 606 mm) de long, 1,93 mètre (1 931 mm) de large, 2 mètres (2 042 mm) de haut et un empattement (la distance entre le centre de la roue avant et le centre de la roue arrière) de 2,89 mètres (2 890 mm). Des dimensions qui, comme nous l'avons dit, le placent dans le segment des SUV de taille moyenne comme le GLC (11 cm de plus). Mais n'appelez pas la Mercedes Classe G « SUV ». Attention donc à la roue de secours perchée sur le hayon : c'est un détail emblématique de la Mercedes Classe G, la « rallongeant » d'une vingtaine de centimètres pour atteindre un total de 4,82 mètres.

Mercedes Classe G 2024, la face avant Mercedes Classe G 2024, l'arrière avec la roue de secours

Mercedes Classe G 2024, habitabilité et compartiment à bagages

Les tout-terrains ne suivent pas les modes en succombant à l'attrait des carrosseries de coupés. Les formes suivent en fait la fonction : rendre perceptible tout ce qui les entoure. Il y a donc des surfaces tranchantes, des flancs verticaux et un toit parfaitement parallèle au sol. D'une part, c'est vrai, mais d'autre part, le châssis avec ses longerons apporte une hauteur par rapport au sol qui fait que l'expression « monter » dans une voiture prend un sens littéral et, une fois à bord, on se rend compte que les centimètres disponibles pour les jambes de ceux qui sont assis derrière ne sont pas si nombreux.

Mercedes Classe G 2024, l'intérieur

En revanche, même un basketteur professionnel n'aurait aucun problème de taille. Ceux qui sont assis au milieu n'ont pas à se battre avec le tunnel de transmission, ni avec les courbes étranges de l'assise et du dossier. Les bouches d'aération et les prises USB ne manquent pas non plus.

Le coffre a une capacité d'au moins 640 litres, mais il est dommage que la porte à charnière sur le côté gauche rende le chargement et le déchargement difficiles si vous êtes garés dans un espace restreint. Le plancher est certes surélevé par rapport au sol, mais il est de forme très régulière et bien équipé en crochets, anneaux et prise 12 volts.

Mercedes Classe G 2024, le coffre

En termes de motorisation, la Mercedes Classe G 2024 récemment mise à jour ne propose que des moteurs électrifiés, qu'ils soient à essence ou diesel. L'exception est le V8 de 4,4 litres et 585 litres de la G63 AMG. La transmission est naturellement intégrale, avec blocage des 3 différentiels. La plus grande nouveauté des 45 ans de carrière de la Classe G a été présentée récemment : le G580, une version 100 % électrique du tout-terrain allemand, qui développe 587 ch et un couple de 1 000 Nm. Dans ce cas, les dimensions sont réduites de quelques centimètres.

Version Alimentation Puissance Transmission G 450 d 3.0 diesel 6 cylindres 367 CV Automatique à 9 rapports G 500 3.0 essence 6 cylindres 449 CV Automatique à 9 rapports G63 AMG 4.4 V8 essence 585 CV Automatique à 9 rapports G 580 électrique 587 CV -

Mercedes Classe G 2024, des concurrents aux dimensions similaires

Avant-propos : nous ne parlerons pas de SUV lorsque nous évoquerons les concurrents de la Mercedes Classe G. La seule exception est le Land Rover Defender, qui avec la nouvelle génération, a renoncé au châssis à longerons, mais reste une icône du tout-terrain. Pour le reste, la taille n'a pas d'importance : les alternatives à la Classe G sont plus ou moins longues, le facteur discriminant étant qu'il s'agit de tout-terrain purs et durs. Le groupe comprend les Américains Ford Bronco et Jeep Wrangler, les Britanniques Ineos Fusilier (électrique) et Grenadier, le japonais Toyota Land Cruiser et le ICH-X K2.