Considéré comme l'un des modèles les plus emblématiques de l'histoire de Mercedes-Benz, l'iconique Classe G vient s'abonner complètement à l'électrification. Au salon de l'automobile de Pékin, en Chine, le constructeur allemand présente au public la version EV pure du modèle et impressionne par sa puissance et ses performances. Le grand garçon alimenté par batterie s'appelle le G580 EQ (et non EQG, comme on l'a supposé) et peut d'ores et déjà être commandé.

Sur le plan visuel, Mercedes-Benz a choisi de conserver le design classique de la voiture et n'a pas modifié la recette du modèle, vieille de plusieurs décennies. La marque a modifié ponctuellement la forme de la calandre et du capot pour améliorer la circulation de l'air. En outre, la roue de secours suspendue au coffre a été transformée en un support pour le câble de recharge. En outre, de nouvelles jantes, de nouvelles couleurs et des logos exclusifs ont été ajoutés.

Dans l'habitacle, le G580 EQ adopte la dernière version du système de divertissement MBUX de Mercedes-Benz et l'éclairage d'ambiance à réglage progressif. Selon la version, on trouve des équipements tels que l'accès sans clé, des porte-gobelets à température contrôlée, un système de sonorisation Burmester 3D et un système de caméra transparente sur le capot.

Sur le plan mécanique, le point fort est la combinaison de quatre moteurs électriques d'une puissance de 588 ch (chaque moteur contribuant à 147 ch) et d'un couple incroyable de 1 164 Nm. Les données d'usine indiquent une accélération de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes. Mercedes-Benz souligne néanmoins que la priorité du G580 EQ est la performance tout-terrain. Sur ce point, la Classe G électrique est même supérieure à la Classe G traditionnelle à essence.

Selon la marque, chacun des quatre moteurs dispose de sa propre transmission à deux vitesses. Par conséquent, le modèle n'a pas besoin des traditionnels blocages de différentiel et utilise plutôt des commandes individuelles pour les situations les plus exigeantes. Les composants de la batterie et du groupe motopropulseur sont complètement scellés, ce qui permet au SUV de traverser des étendues inondées d'une profondeur allant jusqu'à 850 mm (environ 150 mm de plus que le G à essence).

Le G580 EQ est doté d'une suspension avant indépendante et d'un essieu arrière solide, ainsi que d'une protection du soubassement en carbone et d'autres matériaux résistants pour protéger l'énorme batterie de 116,0 kilowattheures. La batterie peut supporter une charge de 200 kW et offre une autonomie de 470 kilomètres selon la norme WLTP. Ce ne sont pas de mauvais chiffres, compte tenu du coefficient de traînée aérodynamique de 0,44 et du poids colossal de 3 085 kg (environ 600 kg de plus que le G500 à essence).

En France, la Classe G électrique est proposée à partir de 171 100 euros pour la version de base. Les modèles spéciaux, tels que l'Edition One, ajoutent des finitions AMG Line, des jantes AMG de 20 pouces, des étriers, des finitions en acier inoxydable et un volant sport, pour un prix de 192 524 euros.