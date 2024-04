L'EQS est construit sur une plate-forme dédiée aux voitures électriques, mais Mercedes a envisagé l'idée d'y intégrer un moteur à essence qui servirait à recharger la batterie. De nouvelles informations affirment que les tests d'un prototype ont été effectués avec un petit prolongateur d'autonomie turbocompressé de 1,0 litre. Toutefois, ils ont tous été suspendus.

Autocar cite un rapport de Mercedes qui explique que la marque de luxe allemande ne recherche plus de véhicules électriques de ce genre. Elle est considérée comme une "technologie de transition", coûteuse à produire et n’apportant que des avantages minimes. L'EQS aurait eu une version à deux cylindres du moteur à quatre cylindres "M254" avec un système d'échappement monté à l'avant de la voiture. La puissance provenait d'un moteur électrique monté à l'arrière de 268 ch, tirant son énergie d'une batterie lithium-ion installée dans le plancher.

Trop lourd et trop cher

Cependant, l'ajout d'un moteur thermique et d'un petit réservoir de carburant aurait ajouté du poids à une voiture déjà lourde. Un EQS 450+ fait pencher la balance à 2538,7 kg tandis que la variante AMG pèse 2670 kg. Le prix aurait été un autre problème. La logique nous dit qu'un EQS avec une autonomie prolongée de la sorte aurait été plus cher compte tenu du matériel supplémentaire. Le modèle de base coûte déjà plus de 100 000 $ sans les options !

Nous avons contacté Mercedes pour avoir plus d'informations et nous mettrons à jour cette histoire une fois que nous aurons reçu une réponse. En attendant, il convient de noter que la société a signé un accord avec Geely fin 2020 pour travailler sur des groupes motopropulseurs hybrides. Même si les prolongateurs d'autonomie n'ont pas été spécifiés, nous savons que le géant automobile chinois dispose de ce type de technologie. Le partenariat stipulait que Volvo, propriété de Geely, utiliserait également ces moteurs.