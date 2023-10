Dans un monde où la société sous-estime souvent les capacités des personnes handicapées, il existe des exemples frappants qui rappellent avec force que la détermination et la passion ne connaissent pas de limites. L’histoire de Sheldon, un aveugle qui a récemment piloté une muscle car sur une piste d’accélération, est l’une de ces histoires remarquables. Son parcours remet nous illustre l’incroyable potentiel qui réside en chacun de nous, quelles que soient nos limitations physiques.

Sheldon s'est aventuré à l'Alaska Raceway Park avec un seul objectif en tête : faire les premiers tours avec son bien le plus précieux, une Dodge Super Stock Challenger SRT de 2022, avec boîte automatique. Cette voiture développe jusqu'à 807 chevaux et son chrono sur 400 mètres a été établi en 10,5 secondes.

Dans une nouvelle vidéo de la chaîne 1320video sur YouTube, Sheldon prend le volant pour deux descentes pleines d'adrénaline sur la piste d'accélération.

Cette voiture est équipée d'une gros V8 surcompressé de 6,2 litres mais il existe aussi une configuration à quatre roues motrices avec un moteur V6.

Rapide et passionné

Sa première tentative est contrecarrée par un problème mineur avec l'anti-patinage de la voiture, mais cela ne le dissuade pas. Lors de son deuxième passage, et après un joli burn, il réalise une performance remarquable, bouclant le 400 mètres départ/arrêté en seulement 11,5 secondes à une vitesse dépassant les 198 km/h. Sheldon a été "assisté", par prudence, par un copilote lors de sa course.

Mais sa réussite remarquable ne se limite pas à cette accélération. Son record sur 400 mètres est de 10,8 secondes, un temps qui renforce probablement sa position de coureur de dragsters malvoyant le plus rapide de la planète.

L'histoire de Sheldon nous rappelle avec force que les personnes handicapées ont un potentiel inexploité qui attend d'être exploré. Dans le monde du sport automobile, où la vitesse et la précision sont primordiales, les exploits de ce dernier constituent une lueur d'espoir et et de l’inspiration pour tous.