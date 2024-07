Les voitures à combustion ont tendance à être plus efficaces sur autoroute. Mais avec les VE, cette image peut être inversée. Les véhicules électriques sont performants en ville, où ils fonctionnent au ralenti et reconstituent leur batterie grâce au freinage par récupération. C'est sur l'autoroute que certains VE (pas tous) peinent à atteindre leur autonomie. Par exemple, la Kia EV9 GT-Line AWD est conçue pour parcourir 270 miles (430 km), mais n'en a parcouru que 240 (385 km) lors de l'essai sur autoroute à 75 mph (120km/h) réalisé par Car and Driver.

Il est regrettable que les VE perdent de l'autonomie sur l'autoroute. L'une des principales sources d'inquiétude concernant l'autonomie, qui décourage de nombreux acheteurs potentiels de VE, est la question de l'autonomie d'une voiture électrique lors d'un trajet sur autoroute qui nécessiterait de se rendre à un chargeur public. Et ce ne serait pas l'été sans un tel voyage.

Il n'existe pas de panacée pour résoudre les problèmes d'autonomie sur autoroute des VE. Mais il existe quelques astuces que vous pouvez utiliser à la marge pour vous assurer que votre VE offre un maximum d'autonomie entre les arrêts.

Préconditionner la cabine avant de partir

De nombreux VE offrent la possibilité de pré-conditionner l'habitacle avant le départ. Faites-le. Le fait de pré-conditionner l'habitacle pendant que vous êtes sur le chargeur fait reposer la partie initiale du processus de climatisation, qui consomme beaucoup d'énergie, sur le réseau électrique plutôt que sur la batterie, de sorte que cela n'affecte pas votre autonomie. Il faut relativement peu d'énergie pour maintenir la climatisation de l'habitacle une fois que vous avez quitté le véhicule. Le pré-conditionnement est d'autant plus important pour les propriétaires de VE en hiver, car le chauffage de l'habitacle nécessite généralement plus d'énergie que son refroidissement.

Vérifiez la pression de vos pneus

Les pneus perdent naturellement de la pression au fil du temps. Le dégonflage des pneus augmente leur résistance au roulement, ce qui accroît l'énergie nécessaire pour faire avancer la voiture. Le fait de tirer davantage d'énergie de la batterie limite l'autonomie. Le fait de regonfler les pneus aux valeurs recommandées par le fabricant permet d'atténuer ce phénomène.

Conduire moins vite

Rouler moins vite consomme moins de carburant. Les VE tirent leur énergie des batteries plutôt que de la combustion interne, mais le même principe s'applique. Plus vous roulez vite sur l'autoroute, plus vous avez besoin d'énergie pour vaincre la traînée. Ce phénomène s'accentue à mesure que votre vitesse augmente. Vous obtiendrez une plus grande autonomie en vous rapprochant de la limite de vitesse qu'en la dépassant de 25 km/h.

Utiliser le régulateur de vitesse

Limiter l'utilisation de l'accélérateur est un excellent moyen de préserver la durée de vie de la batterie. Le régulateur de vitesse, en particulier dans les zones plates, permet à votre véhicule électrique de maintenir une vitesse constante sans ralentir ou accélérer autant que vous le feriez. De nombreux VE sont également dotés d'un mode Eco, qui peut aider à limiter les coups d'accélérateur pendant les trajets de croisière.

Simplifier, puis alléger

Comme pour un véhicule à combustion, l'utilisation de porte-bagages, de porte-vélos ou d'autres accessoires ajoute de la résistance à la voiture et augmente la quantité d'énergie nécessaire pour la déplacer dans l'espace. Cela réduit l'autonomie, tout comme l'ajout d'un poids important à un véhicule électrique déjà lourd. La consolidation des bagages peut être difficile, surtout si vous avez des enfants, mais tout effort dans ce sens devrait permettre d'atténuer la perte d'autonomie.