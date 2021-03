Comme vous n'êtes sûrement pas sans le savoir si vous suivez avec assiduité l'actualité automobile, Toyota prépare activement une hypercar en série limitée, une version homologuée pour la route de la Toyota GR010 engagée dès cette saison dans le Championnat du Monde d'Endurance (WEC) et aux 24 Heures du Mans.

Évidemment, comme pour de nombreuses sportives exclusives, les demandes seront supérieures à l'offre. Et pour ne pas avoir affaire aux spéculateurs, Toyota vient de mettre en place un questionnaire avec une dizaine de points, afin de lui permettre de mieux cerner les potentiels clients qui auront la chance d'être sélectionné. Ce système de sélection est à peu près similaire à celui de Ford lors du lancement de sa GT il y a quelques années.

Ainsi, au sein de ce formulaire, Toyota vous demande si vous possédez une ou plusieurs voitures de sport. Vous devrez mentionner les références ainsi que le nombre de kilomètres couverts à leur volant. Vos chances seront déjà multipliées pour devenir l'heureux propriétaire d'une Toyota GR Super Sport, et si vous possédez une Toyota 2000GT ou encore une Lexus LFA, elle semblent à priori encore décuplées. Et si vous possédez les deux avec, en plus, d'autres sportives qui roulent régulièrement, c'est presque gagné.

Outre les voitures qui ornent votre garage, la firme japonaise aimerait aussi savoir si vous avez pour habitude de rouler sur circuit et si vous avez une licence pour piloter en compétition. Une licence FIA semble d'ailleurs la bienvenue, tout en précisant que vous participez vous-même à des compétitions, que ce soit en tant que pilote, directeur d'écurie et tout autre poste en rapport avec la compétition.

Et pour couronner le tout, Toyota souhaite connaître votre degré de motivation. La marque vous demande donc vos attentes vis-à-vis de la GR Super Sport, et quels sont les critères importants pour vous. Enfin, si vous souhaitez vraiment en devenir propriétaire, il faudra sans doute cocher la case "Je souhaite l'acheter par tous les moyens" en fin de questionnaire. Si vous pensez pouvoir devenir le propriétaire de l'une des futures Toyota GR Super Sport, n'hésitez donc pas à remplir le formulaire en suivant ce lien.