L'Audi RS 3 de prochaine génération, cela fait déjà pratiquement deux ans que nous apercevons ses prototypes avec un camouflage plus ou moins épais. Plus d'un an après la présentation de la nouvelle génération d'Audi A3 et quelques mois après la S3, d'ici quelques semaines, Audi devrait nous présenter la version la plus radicale de sa compacte. Et comme en témoignent les photos espion à disposition, la voiture semble pratiquement prête.

C'est d'ailleurs non pas une, mais deux RS 3 que nous avons pu immortaliser, puisqu'en plus de la version Sportback, un prototype de la RS 3 berline était aussi présent. L'occasion de constater que les codes n'ont guère changé par rapport à la précédente génération, les voitures resteront relativement discrètes. Leur carrosserie un peu plus large, la double sortie d'échappement ovale ou encore les jantes spécifiques trahiront leurs velléités.

Sous le capot, nous aurons la chance de retrouver le fabuleux cinq cylindres 2,5 litres TFSI de la marque, un moteur qui n'est plus vraiment dans l'air du temps au vu des nouvelles normes environnementales actuelles, mais qui passe chaque nouvelles normes avec succès. Par rapport à l'ancienne Audi RS 3, la puissance ne devrait pas forcément évoluer. Nous estimons qu'elle devrait encore être de 400 chevaux et 480 Nm, voire 410 dans le meilleur des cas. C'est d'ailleurs peut-être pour respecter une certaine "hiérarchie" que le cinq cylindres qui équipe le Cupra Formentor dispose non pas de 400, mais de 390 chevaux.

Certaines rumeurs indiquent que ce moteur peut, sans trop de problèmes, développer jusqu'à 420 chevaux et 500 Nm. Si tel est le cas, Audi pourrait réserver cet ultime niveau de puissance à une édition spéciale pour célébrer la fin de carrière du cinq cylindres car, malheureusement, il ne sera pas éternel, et nous craignons que cette RS 3 soit, peut-être, le dernier modèle à en être équipé.