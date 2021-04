Londres, 16 avril 2021 - Motorsport Network Italy, la branche italienne de Motorsport Network, a élargi son offre aux amateurs de moto et à son industrie avec l'acquisition récente de GPOne.com, l'un des principaux sites italiens dédiés aux deux-roues.

Cette acquisition renforce l'influence de Motorsport Network sur l'un des plus grands marchés européens, où la base de passionnés et l'intérêt pour les disciplines à deux-roues sont importants. Collectivement, Motorsport Network génère un trafic et une portée significatifs sur le MotoGP, le World Superbike et d'autres contenus relatifs aux motos sur Autosport.com, Motorsport.com et GPOne.com, récemment acquis.

Les 56 millions d'utilisateurs mensuels de Motorsport Network bénéficieront des 30 ans d'expérience du fondateur de GPOne, Paolo Scalera, et de toute son équipe. Scalera reste à la fois actionnaire minoritaire et conserve son rôle actuel de directeur et de rédacteur en chef de l'édition, tout en rejoignant l'équipe de Motorsport Network. Grâce à son expertise de longue date et à ses excellentes relations dans le secteur de la moto, GPOne conservera son accès aux dernières informations en direct.

L'acquisition de GPOne s'inscrit parfaitement dans le plan de croissance actuel de Motorsport Network, qui augmente son offre à la fois au niveau international (par le biais d'éditions locales déjà existantes) et par le contenu mis à la disposition de ses utilisateurs. Les nouveaux sites apportent un contenu supplémentaire et davantage d'informations et de divertissement pour que le public puisse être initié à différentes disciplines des sports mécaniques par les supports écrits.

L'augmentation du contenu moto de Motorsport Network ne se limitera toutefois pas aux nouveaux sites. Il est prévu d'augmenter les offres via la plateforme de billetterie en ligne MotorsportTickets.com de Motorsport Network, dans un contexte où le monde s'ouvre de nouveau après la pandémie et où les spectateurs veulent retourner sur les circuits.

Oliver Ciesla, directeur des opérations de Motorsport Network : "Nous souhaitons la bienvenue à Paolo Scalera et à toute son équipe au sein de Motorsport Network. Grâce à cette coopération avec GPOne, nos fans bénéficieront de l'expertise de longue date d'une équipe éditoriale renforcée. Nous serons en mesure d'offrir aux fans de moto plus de contenu que jamais et nous bénéficierons de synergies en utilisant ce contenu sur l'ensemble de notre réseau. Nos partenaires publicitaires bénéficieront d'une portée encore plus grande dans le groupe cible des motards et des fans de motos."

Filippo Salza, président automobile de Motorsport Network : "La collaboration avec GPOne.com s'inscrit dans notre stratégie visant à toucher un nombre encore plus important de motards et de scootéristes. Par le passé, GPOne.com et OmniMoto.it ont constamment fourni un excellent contenu éditorial sur la moto et des vidéos à leurs abonnés. Notre équipe nouvellement fusionnée continuera à écrire sur les motos et les scooters comme elle l'a toujours fait, mais en apportant notre contenu à un public beaucoup plus large."

Paolo Scalera, directeur et fondateur de GPOne.com : "De ma joie d'écrire sur la vitesse et de dépeindre cette émotion à travers les mots, GPOne.com a été fondé avec le principe d'être présent là où se trouvent ces émotions. Aujourd'hui, après 20 ans en tant qu'éditeur indépendant, je vais rejoindre le leader mondial du marché avec GPOne.com. La synergie de cette intégration nous aidera à croître plus rapidement et la collaboration qui en découlera permettra d'offrir un contenu encore meilleur à nos lecteurs."