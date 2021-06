La Mercedes-AMG E 63 S passe régulièrement entre les mains des préparateurs, que ce soit du côté de chez Brabus ou encore de Wheelsandmore. Cette fois-ci, c'est au tour de Posaidon de nous livrer leur réinterprétation de la berline sportive allemande, ici présentée dans sa version break, avec un look pour le moins discret dans l'ensemble pour une préparation, mais une déferlante de chevaux sous le capot.

Ainsi, nous retrouvons toujours le fameux bloc V8 4,0 litres bi-turbo signé Mercedes-AMG, mais qui ne développe plus 612 chevaux et 850 Nm comme à l'origine, mais pas moins de 940 chevaux et un couple gargantuesque de 1278 Nm de couple. Cela représente un gain de 328 chevaux et 428 Nm de couple.

Cela se ressent évidemment du côté des performances, puisque ce surpuissant break, venu d'outre-Rhin, passe désormais de 0 à 100 km/h en moins de 3,0 secondes, contre 3,5 secondes à la base, tandis que la vitesse de pointe est débridée à 350 km/h contre "seulement" 250 km/h à l'origine en raison d'une bride électronique.

Pour obtenir ce gain de puissance non-négligeable, Posaidon a retravaillé les turbos, l’admission d’air, la ligne d’échappement, la culasse, les soupapes, ainsi que l’électronique, avec des cartographies moteur et transmission entièrement revues. Posaidon n’a en revanche pas annoncé de tarif pour cette préparation. Un tarif qu'il faudra ajouter aux 142 000 euros réclamés pour une Mercedes-AMG E 63 S break pour le marché français.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette Classe E n'est pas la plus extravagante que vous trouverez du côté de chez Posaidon. En effet, sur la précédente génération, quand les moteurs étaient encore plus gros, le préparateur allemand avait offert pas moins de 1090 chevaux et 1350 Nm de couple au V8 5,5 litres d'une version berline.