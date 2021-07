Avez-vous déjà vu une Mercedes CLK GTR ? En photos, très certainement. Mais en vrai, c'est moins probable (mais pas impossible si vous êtes très chanceux !) car il s'agit de l'une des voitures les plus rares et les plus recherchées au monde.

Mercedes a fait courir la CLK GTR dans le championnat FIA GT à la fin des années 1990 et, pour répondre aux exigences d'homologation, a dû construire une variante routière. Au total, hormis deux prototypes, 26 CLK GTR ont été produites, 20 coupés et six roadsters. L'une de ces voitures à toit fermé est actuellement mise aux enchères par Gooding & Company et sera vendue aux enchères en août prochain lors de Pebble Beach. Le prix estimé ? Très élevé, entre 7,2 et 8,5 millions d'euros.

Seulement 1442 km

Cet exemplaire de 1998 est le neuvième châssis produit. Il a été vendu neuf en 1997 à Hermann-Dieter Eschmann, un entrepreneur allemand qui en est resté propriétaire jusqu'en 2005 environ, date à laquelle la voiture a été vendue à un collectionneur privé de Hong Kong. En 2017, la voiture a été achetée par Cheval Trust, le propriétaire actuel, et importée à Seattle.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, la voiture est conservée en parfait état. Le compteur de vitesse n'affiche que 1442 km et la voiture est livrée avec tous les accessoires supplémentaires livrés lors du premier achat : un chargeur de batterie, une clé dynamométrique, un jeu de douilles et même des blocs de bois AMG sur lesquels reposer la voiture lors de l'utilisation des vérins hydrauliques embarqués. Toute la documentation originale est également présente.

Un moteur mythique

Sous le capot de la Mercedes CLK GTR one trouve un V12 AMG de 6,9 litres à aspiration naturelle qui, plus tard, a servi de base à la CLK GTR Super Sport de 7,3 litres et à plusieurs versions spéciales de la Pagani Zonda. Sur la GTR standard, il délivre 604 ch à 6800 tr/min et 775 Nm de couple à 5250 tr/min, ce qui permet à la voiture d'atteindre 100 km/h en seulement 3,8 secondes et une vitesse de pointe de 344 km/h.