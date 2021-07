Nous le savions déjà depuis quelques semaines, mais Michael Lohscheller quittera ses fonctions chez Opel à partir du 1er septembre 2021, il sera remplacé par Uwe Hochgeschurtz. La seule inconnue, c'était sa prochaine destination, mais le suspens n'aura pas duré très longtemps puisque c'est désormais officiel, Michael Lohscheller prendra les commandes du constructeur vietnamien VinFast.

Michael Lohscheller dirigera donc VinFast avec pour objectif de devenir une "entreprise mondiale dédiée aux voitures électriques intelligentes", en mettant l'accent sur la croissance des activités de la marque en Europe et en Amérique du Nord. VinFast compte s'implanter notamment en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, aux États-Unis et le Canada. L'entreprise possède également des centres de recherche et de développement en Allemagne, aux États-Unis et en Australie.

VinFast est devenu le premier constructeur automobile vietnamien à part entière lorsque ses premiers modèles thermiques construits sous son propre badge ont été mis en vente en 2019. L'entreprise a vendu environ 30 000 véhicules l'année dernière et a pour objectif d'écouler 45 000 unités pour l'année 2021. VinFast compte commencer dès cette année à livrer ses premiers véhicules électriques produits dans son usine de Hai Phong, dans le nord du Vietnam.

Pour en revenir à Michael Lohscheller, il a été nommé PDG d'Opel en 2017 après l'acquisition de la marque de General Motors par le groupe PSA, PSA qui est maintenant devenu Stellantis suite à sa fusion avec FCA. Michael Lohscheller a commencé sa carrière chez Mitsubishi Europe en 2001. En 2004, il a rejoint le groupe Volkswagen, où il a travaillé dans le marketing et a été directeur financier du groupe Volkswagen en Amérique. Il a rejoint Opel en tant que directeur financier en 2012 et a été nommé PDG en juillet 2017.