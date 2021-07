Non, vous n'avez pas rêvé, en début d'année, Land Rover a bien présenté un Defender doté d'un V8 5,0 litres, le même qui équipe notamment la plus véloce des Jaguar F-Type ou le plus puissant des Range Rover. Ce modèle de 525 chevaux et 625 Nm est le plus puissant des Defender jamais conçus, mais il pourrait rapidement être supplanté par une nouvelle variante encore plus costaud.

D'après les informations relayées par MotorTrend, la firme britannique serait en train de travailler sur un Defender SVR, non pas équipé de son huit cylindres maison, mais du V8 4,4 litres bi-turbo issu de chez BMW Motorsport, celui qui équipe notamment les BMW M5, X5 M et X6 M. De quoi faire de ce Defender un modèle vraiment performant ? Certainement, même s'il n'est pas fait vraiment pour ça à la base, mais le Mercedes-AMG G 63 a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il était possible de conjuguer, autant que faire se peut, performances et capacité de franchissement.

Toujours d'après les informations de MotorTrend, le Defender SVR pourrait développer aux alentours de 600 chevaux et sera dévoilé au printemps 2022, certainement en amont du prochain Salon de Genève. Le Land Rover Defender pourrait être disponible en SVR avec les versions 90 et 110. Par rapport à la version V8 que nous connaissons déjà, ce Defender devrait avoir le droit à quelques ajustements techniques supplémentaires, notamment au niveau des suspensions et du système de freinage. Pour le moment, Land Rover ne confirme bien évidemment pas ces informations.

Concernant les prix, les journalistes de MotorTrend tablent sur un tarifs qui devrait débuter aux alentours de 125 dollars pour un Defender 90 SVR, soit environ 105 000 euros. Cette information ne nous sera pas très utile en Europe puisque le Defender doté du V8 5,0 litres débute déjà chez nous à plus de 125 200 euros, hors malus écologique de 30 000 euros. Si une version SVR venait à voir le jour, il faudrait plutôt tabler sur un ticket d'entrée aux alentours de 150 000 euros, toujours hors malus, mais de 40 000 euros cette fois-ci en 2022.