Ca faisait longtemps qu'on n'en avait plus entendu parler. Mais voilà que la Devel Sixteen refait surface. Mais si, vous savez, cette hypercar de 5000 chevaux, censée être plus puissante et plus rapide que toutes les autres hypercars. Et qu'on a rarement vu rouler.

Voilà qu'une vidéo d'un (du ?) prototype de la Devel Sixteen, vient de faire surface sur Instagram. La vidéo révèle que l'entreprise accepte toujours les commandes, même si on a entendu parler du projet la première fois en 2008.

Bien que la Sixteen soit déjà en vente depuis un petit bout de temps, les livraisons sont encore loin car elle est testée avec un moteur non turbocompressé qui devrait fournir beaucoup de couple. Le nom de l'hypercar fait référence au moteur qui l'anime : "sixteen", seize en anglais, pour le nombre de cylindres de son moteur, d'une cylindrée de 12,3 litres.

Devel estime que la puissance devrait atteindre 5000 chevaux. Si ce n'est plus. Le modèle sera doté d'une propulsion arrière et mettra moins de deux secondes pour atteindre 100 km/h. La vitesse maximale sera de 560 km/h. Bien plus rapide que les 490 km/h de la Bugatti Chiron Super SPort 300+ ! Tout ça reste encore à prouver...

En 2017, l'entreprise a ouvert la prise de commande, qui est toujours en cours actuellement. Cependant, les ingénieurs ont dû faire face à un certain nombre de problèmes en travaillant sur la voiture, et beaucoup de temps a été consacré à modifier et affiner l'aérodynamisme du coupé.

La Devel Sixteen en action ! ⠀ La Devel Sixteen de 5000 chevaux filmée en action dans le désert

Ce n'est cependant pas le seul projet pour le constructeur Devel. Peut-être vous souvenez-vous aussi du Devel Sixty, un tout-terrain à six roues, qui lui aussi est tout en démesure. Sous le capot de ce géant, prêt à tout écraser sur son passage, on trouve un moteur diesel huit cylindres de 6,7 litres qui développe pas moins de 700 ch. Ce qui n'est sans doute pas de trop pour mouvoir ce mastodonte !