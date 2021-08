Des lignes extrêmes, de la fibre de carbone à perte de vue et un moteur exceptionnel. Il n'y aura que 10 exemplaires de l'Apollo Intensa Emozione (également connue sous le nom de "IE") en tout, tous reposant sur un moteur entièrement italien. Le V12 de 6,3 litres à aspiration naturelle est d'origine Ferrari, il développe 780 ch et 760 Nm à 9 000 tr/min. Des chiffres impressionnants, tout comme le son de l'échappement.

Mélodie du V12

Le concessionnaire très haut de gamme américain Miller Motorcars a décidé de ravir les amateurs d'hypercars et de Ferrari avec une vidéo consacrée à l'Apollo. Le film montre et souligne le "tonnerre" des 12 cylindres mis en valeur par un système d'échappement modifié créé par les ingénieurs de la société allemande (les mêmes "pères" de la Gumpert Apollo).

D'ailleurs, l'Apollo Intensa Emozione de la vidéo est encore plus rare. Il s'agit en effet de l'un des cinq exemplaires appelés "Carbon Dragon". Comme son nom l'indique, cette Apollo est entièrement recouverte de fibre de carbone afin de limiter son poids à 1250 kg.

Conçue pour la piste

La puissance et le faible poids ne sont pas des caractéristiques en soi. L'Apollo Intensa Emozione est une véritable "arme de piste" dotée d'un aérodynamisme sophistiqué capable de générer jusqu'à 1350 kg d'appui. Le système de freinage en carbone-céramique, quant à lui, est signé Brembo et comporte des disques de 380x34 mm à l'avant et à l'arrière, tandis que la boîte de vitesses est une boîte séquentielle à 6 rapports.

Pour gérer l'exubérance du moteur Ferrari, il existe trois modes de conduite (Normal, Mouillé et Piste) et la société elle-même a inclus un cours de conduite pour tirer le meilleur parti de l'hypercar dans le prix catalogue de 2,2 millions d'euros. Naturellement, les propriétaires ont pu personnaliser chaque détail de la voiture, à commencer par la peinture et la couleur de l'intérieur.