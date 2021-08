Au sommet de la hiérarchie des Volkswagen Golf, il y a les versions GTE, GTD et GTI. Ce sont les déclinaisons sportives de la célèbre berline compacte allemande, mais pour ceux qui le souhaitent, il existe également les Golf GTI Clubsport et Golf R qui développent encore plus de chevaux et qui sont donc plus performantes.

Dans une nouvelle vidéo, les Anglais de Carwow ont comparé la Volkswagen Golf GTI à la Golf GTD et à la Golf GTI Clubsport. Tous ces modèles sont motorisés par des quatre cylindres de 2,0 litres de cylindrée développant 200 ch dans le cas de la Golf GTD, 245 ch et 300 ch pour les Golf GTI et GTI Clubsport.

Volkswagen Golf GTD VW Golf GTI Clubsport 45

Cette course en ligne droite n'a rien de surprenant. Comme on s'en doutait un peu, et quelle que soit l'épreuve, la Volkswagen Golf GTI Clubsport termine en première position. Elle est suivie de près par la Golf GTI, elle-même talonnée par la Golf GTD.

Le diesel ferme le podium, mais il n'a pas à rougir, car ses prestations ne sont pas médiocres. Disons que les Golf GTI et GTI Clubsport sont plus efficaces, ce qui est logique, au vu des puissances développées par chacune des Golf. La Volkswagen Golf GTD est vendue en France à partir de 43 180 euros, soit légèrement moins chère que la Golf GTI vendue à partir de 43 425 euros. Quant à la Golf GTI Clubsport, elle est vendue à partir de 49 990 euros.

Pour encore plus de sensations, au sommet de la hiérarchie, il y a la Volkswagen Golf R. Elle est encore plus puissante (et plus chère) avec son moteur 2.0 TSI de 320 ch. Des rumeurs avaient stipulé qu'une Golf 8 R hybride (400 ch) verrait le jour, mais il n'en est rien (pour le moment).