Il aura fallu attendre vendredi dernier pour que nos paparazzis tombent sur un prototype de la Corvette Z06 en train d'être testée quelque part aux Etats-Unis. Aujourd'hui, un autre prototype a été capturé. Cette fois-ci, le véhicule a été vu en Allemagne aux alentours du Nürburgring, avec son quadruple système d'échappement et son grand aileron arrière.

Bien que ce prototype soit pratiquement identique au précédent, nous remarquons que son pare-chocs arrière est différent. La Corvette Z06 nouvellement repérée semble avoir de plus grandes prises d'air près des coins du pare-chocs arrière, suggérant un système de refroidissement plus extrême. Cela ne veut pas dire que le prototype de la semaine dernière était nécessairement différent, car Chevrolet a peut-être installé des éléments factices pour dissimuler l'aspect réel.

13 Photos

Les plus observateurs remarqueront que la voiture fraîchement photographiée a légèrement moins de camouflage à l'avant, révélant une bonne partie du design du pare-chocs avec ses éléments aérodynamiques et ses doubles prises d'air. Les appendices qui dépassent du pare-chocs sont visibles malgré le camouflage, tandis que les prises d'air sont au moins aussi grandes que sur la C8 standard.

En ce qui concerne leurs profils latéraux, les deux voitures sont presque identiques, à l'exception des coques de rétroviseurs blanches de la Corvette Z06 aperçue au Nürburgring. Les deux voitures sont montées sur les mêmes jantes à cinq branches de couleur noir mat et partagent les ailes arrière musclées qui accueillent des prises d'air élargies. Comme on peut s'y attendre de la part d'une version performance d'une voiture de sport à moteur central déjà très populaire, le prototype semble collé à la route grâce à une suspension plus rigide et une garde au sol minimale.

Corvette Z06 au Nurburgring Corvette Z06 aux USA

Corvette Z06 au Nurburgring Corvette Z06 aux USA

Nous savons déjà que la Z06 sera officiellement dévoilée cet automne, mais le fabricant reste très discret sur les spécifications techniques. Nous entendons dire qu'elle sera propulsée par le V8 de 5,5 litres de la voiture de course C8.R, avec un vilebrequin plat comme dans le V8 de la Mercedes-AMG GT Black Series.

Il est censé atteindre un régime de 9000 tr/min et produire plus de 600 chevaux (460 kilowatts - 625 ch), mais rien n'est officiel pour le moment. La prochaine Z06 pourrait perdre quelques kilos, car un prototype a été vu plus tôt cette année avec un boîtier de boîte de vitesses en magnésium, qui pèse généralement un tiers de moins qu'un composant traditionnel en aluminium moulé.

La Z06 ne sera qu'un modèle phare temporaire dans la gamme C8, car les rumeurs s'intensifient au sujet d'une variante E-Ray avec un V8 hybride développant environ 650 chevaux et une transmission intégrale. Le joyau de la couronne de la famille Corvette serait la Zora, qui développera aux alentours de 1000 chevaux électrifiés.